試當真取笑Anson Lo跳舞片激嬲神徒集體退訂　光速跪低道歉將影片下架：日後加倍小心

▲ 試當真取笑「教主」盧瀚霆（Anson Lo）《Hey Hey OK！》引來神徒不滿。

網上頻道試當真日前在會員頻道推出新片「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」當中包括放出MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）在新歌《Hey Hey OK！》MV中的跳舞片段。

可是此舉卻引部分「試當真」會員不滿，採取退訂閱行動。此外，有不少神徒（盧瀚霆粉絲暱稱）在社交平台留言認為做法有問題，由此引起議論。

結果試當真將影片下架，並在社交平台發文道歉，發文：

近日《忍笑鐵人耐力賽》中，會員專區所上傳的初賽題目片段，引起部份觀眾反感，本台深表歉意。收到觀眾反映後，本台已即時把會員片下架，並立刻檢討是次事件。製作組蒐集了20條不同人士提供的網絡影片，供參賽者們作忍笑測試。我們盡可能接納了不同人的提稿，囊括不同類型、形式、口味的影片，並在正式版播出前過濾部份敏感題目。我們一直為了搞笑努力拿捏界線，然而今次明顯拿捏失當。本台必須為是次處理不周負上責任。我們相信，搞笑需要勇於嘗試挑戰冒險，同時亦必須顧及他人感受。試當真謹此致歉，日後定必加倍小心。

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Ben Sir：不用道歉

可是「順得哥情失嫂意」，另一方面卻有部份網民認為試當真因此便「跪低」做法不當，表示失望，並舉列指古天樂《今期流行》「拜神舞」被取笑多年也大方接受，由此引網上討論。

「Ben Sir」歐陽偉豪在個人社交平台寫道：

娛樂圈爲觀衆提供笑料，引觀衆發笑，藝人互相取笑，例如盧海鵬、廖偉雄模仿羅文、張國榮、徐小鳳逗觀衆發笑，從來沒需要向被模仿明星及其歌迷道歉。

退一萬步，我開親子講座，即場笑老母做老母，尚且都不用道歉。

星嚟架（我講我自己)，道咩歉？

再退十萬步，係都要道歉，點道呀？

"對不起，笑x你" 咁呀？

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