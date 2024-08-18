宅男女神丨「馬國明養女」冼迪琦大個成女神　小迪玩水一件事令網民「錯重點」【多圖】

▲ 「馬國明養女」冼迪琦成新一代宅男女神。

TVB童星出身，有「馬國明養女」之稱的冼迪琦（小迪）已經25歲大個女，過往在台灣曾加入女團成為AKB48 Team TP成員，現今是台灣職棒啦啦隊成員，並成為新一代宅男女神。

小迪間中亦會回香港，比如她早前母校世界龍岡學校劉皇發中學，而且還穿回校服，當時寫道：

穿起制服 走遍校園的每個角落

都讓我想起滿滿的青春回憶

一切猶如昨天

好想一睜開眼就變回無憂無慮的學生🪄︎︎◝✩ 感謝懿想天開 學校的教職員們

讓拍攝順利😝 雖然環境變遷

但不變的 是一顆赤子之心🤍

【AKB48】冼迪琦將推出首本個人寫真 小迪：讓大家看更多不同的我【多圖】

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童星出身曾演多套劇集

女大十八變，以前冼迪琦在2003年至2018年間，演出過不少TVB劇集，例如《巨輪》、《蘭花劫》、《烈火雄心3》、《仁心解碼》、《學警狙擊》等，而她在2007年《律政新人王II》內，飾演馬國明養女令觀眾留下深刻印象，另外小迪也曾當《放學ICU》的星級小主持。

2023年9月，小迪加入台灣職業棒球隊的啦啦隊，成為練習生，憑藉超高顏值及fit爆身材被網民捧為新一代「啦啦隊女神」，而小迪的IG粉絲人數近30萬。

早前，小迪在IG上分享棒球隊舉行的「涼水祭」主題日活動照片，所有啦啦隊員遭水柱噴射濕身，讓全場球迷大飽眼福。

而小迪除甜美的笑容再次被讚爆外，身上的一個地方也意外掀起熱議，就是小迪的瀏海濕水後依然「不動如山」，網民留言：「頭髮為甚麼那麼完整」、「你的瀏海是怎麼做的、「怎麼做到還有瀏海的！不可思議」。

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