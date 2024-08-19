湯怡瘦到皮包骨令網民憂心　無奈回應：個個都問點解我瘦咗咁多

▲ 網民覺得湯怡過瘦，表示憂心。

現年36歲的湯怡（Kathy）2在2021年與著名排舞師麥秋成結婚，同年誕下女兒麥QQ，「升呢」成為媽媽的湯怡減少拍戲專注照顧家庭，不過她同時用心經營個人社交平台，不時分享生活點滴。

近日，湯怡一家三口到日本旅行，她在個人社交平台分享旅遊照片，當中一批照片，穿短褲的她寫道：

體感四十度嘅天氣🥵

時時刻刻都喺爆汗狀態

但好開心終於可以曬返黑丁點☺️

搵間舒舒服服嘅舖頭 坐低食碗拉麵

已經好滿足了❤️

#見字飲水 #🥵

可是網民焦點落在湯怡身體狀況上，因為從相中所見，好激瘦到似皮包骨，令不少粉絲憂心，紛紛留言：「快點食多些東西，我見猶憐喔！」、「要注意身體呀」、「保重身體呀，瘦得太犀利啦」等。

型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋 做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

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湯怡稱現在比以前肥

湯怡之後在IG與網民玩「你問我答」，當中她回應身體過瘦的問題，她表示其實自己沒有變瘦，甚至比以前增了磅，只是身有一個問題就是不知為何總是「不吸收」，回應稱：「有喲（啲）人覺得我fit，有啲人覺得我瘦，個個都問點解我瘦咗咁多，但其實我呢十年嚟都無變過。十年前仲瘦過而家十磅添，而我由細到大都係好骨感的只係可能大家以前未留意到自問我食嘅嘢都幾多，但就算我食幾多都要吸收到先得，無論點都好，身體健康就好了。」

另外，近日日本地震，湯怡表示一家到埗後當地正在地震，令親友憂心感抱歉，稱：「一到埗就知道地震，再睇埋啲報導同日本發出嘅巨大地震預警你話唔驚就假嘅，所以即刻上網睇定地震時要注意啲咩，或者到時候要點保護個囡，要屋企人朋友擔心了，不好意思。幸運地平安回來，大家都要小心。」

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