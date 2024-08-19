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遊日注意｜日本九州溫泉勝地「黑嶽莊」爆集體食物中毒　疑泉水遭污染　458人染諾如病毒上吐下瀉

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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 【黑嶽莊/食物中毒／諾如病毒／發燒／嘔吐／遊日／日本／九州／旅館／】遊日注意！日本一間溫泉旅館爆大規模食物中毒，由8月初開始陸續有客人因感染諾如病毒出現發燒、嘔吐等症狀，據縣方公布，截至上周五（16日）已有458人出現症狀，旅館事後被勒令停業，目前雖已過限期，但仍自主停業中。

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Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」

綜合日媒及《NHK》報道指，日本九州大分縣由布市旅館「旅館 黑嶽莊」於8月5日開始陸續被客人投訴，指在該旅館內餐廳用膳後，出現發燒、嘔吐等症狀，經保健所檢測後發現感染諾如病毒。

大分縣當局日前表示，該旅館顧客及員工樣本皆被驗出帶有諾如病毒，截至16日下午4時，感染病毒人數已增至458人，其中2人一度住院，隨後已出院，現時據傳未有人住院。

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相關內容：食用安全丨日本70年歷史鰻魚飯名店爆集體食物中毒 增至161人不適1人死亡調查結果出爐

以天然碳酸泉水製作素麵聞名

據悉，該旅館過去以天然碳酸泉水製成的招牌素麵聞名，店內亦會使用泉水製作食物，不過於部分人並未有用餐，僅於旅館腹地內汲取泉水帶回家飲用後仍受感染，因此推斷泉水受到諾如病毒污染，大分縣當局呼籲大眾切勿飲用泉水。

有日媒報道指，該旅館因未有按照食品衛生法定期檢查水質，遭保健所勒令由8月13日起至15日停止營業，不過期限結束後，旅館目前仍繼續主動停業。

同場加映：諾如病毒病徵傳播途徑

同場加映：6大食物類別 易致食物中毒

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