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消委會｜$4,980抽油煙機與$1萬西門子同獲4.5分　5款樣本未能通過部分安全測試

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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「西門子Siemens」獲4.5分評分。（消委會提供）

消委會會測試了市面上14款拉趟式及煙囪式抽油煙機，結果發現9款樣本抽油煙能力較強，當中2款拉趟式樣本表現最佳；而在抽蒸氣方面，煙囪式表現普遍較拉趟式佳。

為進行統一的比較測試，消委會參考IEC國際標準，發現機身最闊（約90厘米）的煙囪式樣本平均排氣量最高，而機身最窄（約60厘米）的拉趟式樣本平均排氣量則較低；若設定在最低風速檔時，同組別的排氣量最多可相差56%。風扇轉速方面，在最高風速檔（持續運轉）下，樣本之間的差異亦近70%。

是次測試涵蓋3組樣本，包括5款機身闊約60厘米的拉趟式、5款機身闊約70厘米至75厘米的煙囪式，以及4款機身闊約90厘米的煙囪式樣本，售價介乎$2,798至$18,000。獲最高總評分（4.5分）的2款樣本均為拉趟式，售價分別為$4,980及$10,300，相差逾1倍，反映產品平貴也有好選擇。

然而消費者需留意，有些樣本即使排氣量較高或風扇轉速較快，其抽油煙能力未必較其他樣本優勝，反而應留意以同一部抽油煙機而言，消費者選擇愈高風速檔時，便會增加排氣量，從而增加抽吸能力，因此安裝時若連接抽油煙機的排氣喉較短、彎位較少及排氣口位置不當風，將有助抽吸能力發揮得更好。

消費者挑選抽油煙機時，最關注的相信是抽油煙、氣味及蒸氣的效能。抽油煙方面，測試參考國際標準IEC 61591分兩次進行，樣本以最高風速檔（持續運轉）開動，同時將食油及清水連續30分鐘、持續地滴在一個正加熱的平底鑊上，完成後待10分鐘始關掉樣本，並量度樣本所收集到的油量，以及經樣本排氣口排放出機外的油量；第二次測試則將食油及清水分量加倍，結果是兩次測試的平均數，有9款樣本（全部拉趟式及4款煙囪式）抽油煙能力出色，獲4分或以上，當中2款拉趟式樣本表現最佳，分別為「西門子Siemens」及「Miele」，均獲4.5分評分。

在抽蒸氣方面，測試人員同樣以最高風速檔（持續運轉）開動樣本，並以平底鑊煮滾清水，量度空間內相對濕度的變化並檢視是否有「倒汗水」從抽油煙機滴下，結果整體煙囪式較拉趟式表現為佳，當中有3款煙囪式樣本獲4.5分，分別為「德國寶German Pool」、「伊萊克斯Electrolux」及「樂信牌Rasonic」，2款拉趟式樣本「西門子Siemens」及「Mia Cucina」儘管在抽油煙和氣味表現不俗，但因降低濕度的速度較慢而只獲3.5評分。至於抽氣味能力，各樣本均表現理想。

1款樣本抽油煙表現出色　惟清理較不方便

對於經常下廚的消費者而言，清理抽油煙機的方便程度可謂非常重要。測試人員計算出14款樣本的油杯及油煙過濾網等毋須工具便可拆下的組件所收集到的油量，佔總抽走油煙的比率，發現比率由只有1%至最多86%，當中9款樣本的比率均高於60%，反映大部分抽走的油煙是聚集於較易清理的油杯及油煙過濾網中。惟抽油煙能力出色的「伊萊克斯Electrolux」樣本，比率只得1%，可能是由於該樣本毋須工具便可拆下的組件較少，消費者需要使用工具鬆開螺絲，才能拆下及清洗收集較多油煙量的油煙過濾網，較為不便。

5款樣本未能通過部分安全測試項目

5款樣本在部分安全測試項目未能符合國際標準IEC60335-2-31的要求，當中「Miele」及「櫻花Sakura」樣本的接地電線長度不足，當電源線於安裝或維修時被強行拉扯，而穩固裝置同時失效時，有機會使接地電線鬆脫；而「TGC」則與內部變壓器組件之間的機械防護不足，「樂信牌Rasonic」安裝前試驗手指可從機頂空隙中伸入並觸及帶電部分有關。此外，「TGC」、「金雅典Athens」、「樂信牌Rasonic」的物料阻燃能力有待改善。有4款樣本只在說明書方面有輕微不足，其餘5款於各項安全測試表現理想。安全測試結果已交由機電工程署跟進。

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