盈盈樂樂︱港產熊貓BB再有新片爬出被窩發出可愛叫聲　1個原因BB需要蓋被

▲ 熊貓BB要健康成長呀！

【熊貓/盈盈樂樂/盈盈/樂樂/海洋公園/熊貓BB】海洋公園大熊貓盈盈日前誕下一對龍鳳胎，現在已經4日大，全港市民都相當開心BB近況，所以海洋公園特別設立網上平台，上載短片及相片一解港人相思。而昨日(18日)的一段新片，熊貓BB從被窩爬出，並發出可愛的「吱吱」聲，有網民就留言希望當局可以辦公開投票為兩隻熊貓BB改名，有網民就希望海洋公洋下次發布影片時，可以講明家姐定弟弟，也有網民關心媽媽盈盈坐月的情況。

最新影片:

海洋公園在發布了一條片大熊貓BB慢慢地從被窩爬出的影片，並發出「吱吱」聲，因為有專家指這幾天「收水期」，是BB存活關鍵，所以網民見到BB影片即時放下心頭大石。

盈盈樂樂︱盈盈奶水不足內地運送奶粉來港

文化體育及旅遊局局長楊潤雄接受TVB《講清講楚》訪問時，透露新手媽媽盈盈因為奶水不足，要由內地運送奶粉來港，現時兩隻大熊貓寶寶均由專家直接照顧，奶方面的問題已解決。另外他又表示，大熊貓寶寶約2歲要與父母分開居住，海洋公園有需要增加熊貓館。有關資金安排，楊潤雄形容照顧大熊貓是全香港的事情，而且熊貓能夠帶來經濟效益，所以從政府角度有需要協助海洋公園解決金錢上的問題，但實際安排要再商討。

熊貓BB最新影片逐格睇:

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

盈盈樂樂︱1個原因熊貓BB需要蓋被

海洋公園表示，由於初生大熊貓未有自身調節溫度的功能，因此需蓋上被鋪保暖。而海洋公園動物及保育部主管祝效忠表示，雙胞胎體重比其他大熊貓寶寶的體重平均值低，姐姐出生時，體溫偏低、進食不穩定，叫聲較弱，需要時間穩定狀態，收水期是存活的關口，如果3、4日後過了最困難的關口，體重將持續上升，進食會比較穩定。

由於雙胞胎未完全發育，會遇到腸胃問題，團隊和專家24小時觀察和照顧，包括催便。亦要等到雙胞胎健康發展後，才可公布與市民見面的時間。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

盈盈樂樂︱網民昐為熊貓BB改名

不少網民在熊貓BB的短片Post留言，希望能夠公開投票為BB改名，另外都要求園方發布相片及影片時，說明姊姊還是弟弟，亦有網民關心媽媽盈盈的坐月情況，「除了拍BB，拍下盈盈依家怎樣。」另外，很多網民都送上祝福，祝願BB快樂健康成長！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】