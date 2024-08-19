消委會報告︱消委會評測25款廁紙強韌度/螢光物/吸濕測試　推介8款4星半廁紙名單

▲ 消委會評測：25款廁紙強韌度/螢光物/吸濕測試，推介8款4星半廁紙名單。

【消委會/評測/廁紙/星級推介/超市大搜查】廁紙作為生活中必不可少的清潔用品，必須要有好的質量。消委會最新一期評測了市面上25款廁紙，特別比較「吸濕性能」、「强韌度」、「柔軟度」、「易冲散程度」等，並推介了8款星級之選。

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消委會檢測市面上25款廁紙中，有15款為3層紙（3-ply）、8款為4層紙（4-ply）及2款為5層紙（5-ply）。當中23款以木漿製成的樣本，每卷售價為$2至$3.9；2款以竹材料製成的樣本售價分別為每卷$3.1及$5.6。

而消委會在是次檢測參考了内地標準《衛生紙》GB/T 20810-2018評估樣本的吸濕性能、紙張强韌度、質量、易冲散程度、柔軟程度、衛生程度及是否含有可遷移熒光物質等。

全部樣本吸濕性能佳

廁紙的吸濕性能佳，代表可以快速吸收水分，使擦拭部位保持乾爽。在測試中，25款樣本表現頗佳，在100秒測試時間内，平均吸液高度最小為60毫米、最高則超過95毫米，均達到標準的相關要求（100秒内吸液高度40毫米或以上）。其中，「佳之選」及「原木日記」的吸液高度較高，平均值分別達90毫米以上及95毫米以上。

6款樣本沾濕後仍强韌抗拉扯

廁紙的强韌度欠佳容易將紙張弄破，增加廁紙消耗量。消委會發現，25款樣本在乾紙狀態下的抗拉强度都不俗，惟在實際使用時、紙張在沾濕狀態下，容易被拉破，只有6款樣本表現較好，包括「watsons」、「心相印」、「佳之選」、「Tempo」、「Avellana」及「Junas」，濕水後大約需要39牛頓/米至81牛頓/米的力才能拉斷，獲3.5至5點評分。

大部分樣本柔軟易冲散

廁紙需要强韌的同時，在水中也要容易被冲散，才能避免造成排水渠淤塞。在模擬廁紙在座廁渠道被冲散的測試中，有21款樣本皆能在特定時間内分散出1片或以上的碎片/紙屑，反映紙張纖維較容易在水渠中被冲散。另外，也有21款樣本量得較好的柔軟度，量得柔軟數值為200mN以下，當中以「皇冠」的柔軟度最高，代表使用時感覺最舒適。

5款廁紙最抵用

在25款廁紙售價中，以每100格計算，各樣本費用約由$0.8至$2.9。在總評分較高樣本中，消委會推介整體表現不俗之餘、價格亦相對較低的選擇，分別是「潔柔C&S」、「759阿信屋」、「Meadows」、「維達Vinda」及「佳之選」。

8款推介名單如下：

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