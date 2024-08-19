消委會｜4款廁紙未能通過沖散測試　或導致座廁淤塞

▲ 消委會總幹事黃鳳嫻、消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年。（陳靜儀攝）

廁紙是日常生活必需品，消委會測試25款卷裝廁紙，結果發現，整體衞生情況理想，有8款獲4.5分總評，但有4款於濕狀態下抗拉強度普遍較高的樣本，未能通過沖散測試，若如廁時使用廁紙量較大或座廁沖水量較小，或較易引致座廁淤塞問題；大部分樣本亦均未有標明每卷的格數、尺寸、淨重及保質期等資料。消委會建議消費者選購廁紙時，因應實際使用和家居渠道情況而有所取捨，同時亦應從環保角度考慮。

消委會從超市、家品連鎖店、個人用品護理店及藥房，選購25款卷裝廁紙樣本，15款為3層紙、8款為4層紙，及2款為5層紙，當中23款聲稱以木漿製成，另外2款（3層紙）則聲稱以竹作原材料製造。每卷平均售價介乎2至5.6元；若以每100克淨重計，則由1.4至3.6元不等，相差最多逾1.5倍；若以每平方米計，就由0.7至2元，相差約1.8倍。

測試主要參考內地《衞生紙》GB/T 20810-2018標準進行，並按標準中有關「優等品」衞生紙的要求評分。結果發現，全部樣本在乾紙狀態下的抗拉強度都頗高，不容易被拉斷，惟濕水後的抗拉強度均大打折扣，其中8款樣本只需用約18至26牛頓/米的力就能拉斷。

測試又發現，「皇冠純白潔淨3層衞生紙」、「佳之選高級壓花衞生紙無香」、「Avellana Bathroom Tissue」和「Junas 高級5層衞生紙 Tissue」，未能於短時間內分散出1片或以上的紙屑，容易造成渠道淤塞。

「759阿信屋」和「Tempo」樣本格數、長度、總面積差距最大

至於哪一款樣本較為「抵用」？「759阿信屋衛生卷紙10卷裝」有最多369格，其次「唯潔雅珍寶系列三層衛生紙10卷裝」有326格。「Tempo閃鑽四層天然無香衛生紙」則格數最少僅有133格，較「759阿信屋衛生卷紙10卷裝」少236格，相差近1.8倍；該2款樣本的平均每卷總長度亦是差距最大，分別為40.6米及18.6米，相差約1.1倍。

在面積方面，每張紙的平均面積都不盡相同，由117至150平方厘米。若以整卷廁紙的總面積計算，差距最大亦是「759阿信屋衛生卷紙10卷裝」和「Tempo閃鑽四層天然無香衛生紙」，總面積分別為4.5平方米及2平方米，相差逾1.2倍。

「759阿信屋3層竹纖維卷紙」檢出小量細菌

另外，測試發現，「759阿信屋3層竹纖維卷紙」檢出小量細菌（32cfu/g），但相關檢出量仍符合內地標準的要求上限（600cfu/g），且這款產品亦未有檢出致病菌。

廁紙柔軟度對兒童、長者或皮膚敏感人士亦尤其重要。測試果顯示，有4款樣本（包括3款4層紙及1款5層紙樣本）柔軟度較低，量得的數值高於內地標準就「優等品」衛生紙所訂的柔軟值要求（200mN或以下）。綜合而言，3層紙樣本普遍較4層紙及5層紙樣本柔軟，而全部樣本吸濕表現頗佳。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：梁薾心