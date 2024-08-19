消委會格價｜環保補充裝未必平過原裝　支持裸買要留意風險

▲ 補充裝產品及裸買文化，近年受到港人歡迎。（資料圖片）

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環保補充裝較原裝產品更抵買？消委會7月比較3間連鎖超市、125項日用品原裝和補充裝的價格，發現近7成半樣本（92項）補充裝單價較原裝低，差距可逾3成。

▲ 補充裝產品及裸買文化，近年受到港人歡迎。（資料圖片）

消委會進一步分析當中16款補充裝產品，是否真的較環保，結果發現相比原裝產品，補充裝的實際重量較低、運輸過程佔用空間相對較少，可以減少碳排放。至於近年冒起「祼買」服務，調查發現店內出售的無包裝產品，部分沒有標示詳盡產品成分及保質期等資訊，須加以改善，讓消費者安心選擇。

消委會的格價行動，比較原裝和補充裝的單價（每100克、每100毫升或每片的售價），涵蓋57項個人護理用品、29項洗衣用品、37項家居清潔用品及2項口腔清潔用品，並從中選擇16款作進一步包裝物料和環保表現分析。此外，消委會亦揀選12間有售賣無包裝或補充式產品的「祼買」商號，以神秘顧客身分，調查4類日用品，包括洗手或沐浴用品、洗髮或護髮用品、洗潔精或家居清潔液，以及洗衣液或粉的銷售形式、價格計算方法及標示產品資料等。

調查發現125項原裝和補充裝產品中，有92項（74%）補充裝單價較其原裝單價低，平0.1%至36.4.%不等。相差最大的1款產品是座廁消毒清潔布，原裝每片單價為$1.87，而補充裝則為$1.19，補充裝便宜36.4%；另外有1款洗手液及1款護髮素的補充裝，每100毫升單價亦較原裝低逾3成，對不少家庭來說可節省金錢。

可是有32項（26%）補充裝產品單價，反而高過原裝，相差幅度由0.1%至22%，惟當中有17項於調查時，原裝產品正特價發售，例如其中有4項為同一品牌的洗衣液，其原裝每100克單價於兩間超市同為$4.38，而補充裝單價同為$5.34，較原裝高22%。

「裸買」產品資料不足

市場同時亦開始流行「裸買」，香港消費者也跟隨步伐，以「祼買」形式自備容器，購買沒包裝或補充裝產品。市場上多有商號提供「裸買」服務，消委會參考本地環保組織資料，揀選當中12間有售賣4類非食品類日用品的商號做調查。

調查發現，近6成商號（7間）容許消費者在購物時自備合適的容器，當中2間有向自備容器的消費者提供優惠。這些商號主要按產品淨重計算售價，當中5間並沒有設定最少購買量，消費者可購買小量產品試用，以免浪費。至於在必須使用指定容器的商號中，有4間按相關產品的指定容量售賣，而當中3間的補充式產品售價均以劃一容量或重量計算，例如洗手、沐浴或洗髮用品劃一為500克，售價由$29.9至$78。

消委會職員以神秘顧客身分實地觀察時，發現不同商號售賣的無包裝或補充式產品，普遍有提供產品名稱、品牌或生產商資料，惟只有部分產品有列明產品的詳細成分及保質期等。大部分商號都需要消費者主動向店員查詢，才會代為查閱有關產品的資料。

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