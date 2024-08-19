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視后級女神︱李佳芯晒素顏自拍現無暇肌膚　一部位有異樣疑身體響警號

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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李佳芯（Ali）疑身體響警號！

視后李佳芯（Ali) 在本年6月拍畢TVB劇集《麻雀樂園》後，透露與公司在傾談續約事宜，一眾粉絲、網民關心Ali的工作發展之外，也需為Ali的健康憂心，事關Ali在近日的一張素顏自拍中，似乎展現身體響起了警號！

視后級女神丨李佳芯出席《麻雀樂團》煞科宴暴瘦見骨　自爆現時磅數勁嚇人

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李佳芯身體響警號？

Ali分享自己戴著眼鏡的素顏自拍照，身為女神的Ali在「低抄」下也沒有出事，更展現白滑無暇的肌膚，其自然美相當吸引！粉絲留言大讚Ali素顏也很迷人、很想念她，又希望她再有劇集拍呢！

從相中所見，Ali的嘴唇發黑發紫，健康情況令人擔心！醫學上指這樣的情況是身體血液循環不足、血液中缺氧。若嘴唇長期呈青紫，現代醫學稱之為「紫紺」，預示心臟或存在問題。

不過，也有機會是Ali在素顏下未有搽唇膏而影響唇色，但最重要都是好好休息、多做運動呢！

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