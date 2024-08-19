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消委會廁紙｜實測廁紙厚薄強韌度　Tempo維達皇冠結果大不同

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（陳靜儀攝）

【消委會2024／廁紙／性價比／優惠／價錢】除考慮層數、面積外，市民選購廁紙時都十分關注厚薄，而每平方米紙的重量愈高，代表所用的木漿或竹漿愈多，紙質會愈厚實。港人著名品牌Tempo，有兩個樣本接受測試，當中「Tempo三層天然無香衞生紙」樣本，價錢較貴、紙張整體強韌度較弱，總評只有3.5星。

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5層紙較3層紙厚實

消委會測試25款卷裝廁紙，結果發現，「Junas高級5層衞生紙 Tissue」每平方米重量高達72.4克， 屬最厚實；「759阿信屋衞生卷紙10卷裝」則在整體和3層紙中最薄，每平方米重量僅41.3克。

每平方米紙的重量愈高，代表所用的木漿或竹漿愈多，紙質會愈厚實。測試發現，4層紙與5層紙樣本的每平方米重量都較高，全部均超過60克，其中「Junas高級5層衞生紙Tissue」每平方米重量高達72.4克， 屬最厚實；其次「Tempo閃鑽四層天然無香衞生紙」每平方米重量為71.6克。

3層紙樣本的紙張重量則明顯較輕和差距較大，每平方米重量由41.3至57.1克，當中「759阿信屋衛生卷紙10卷裝」每平方米重量僅41.3克，換言之屬紙質最薄。

若以整卷廁紙的淨重量（根據內地標準，廁紙的卷重為除去包裝及紙筒後的淨重）作比較，各組樣本之間亦有差異，最明顯屬3層紙樣本（竹材樣本除外），最重及最輕分別為「維達金裝至尊」183克，及「皇冠純白潔淨3層衞生紙」118克，相差達65克。

兩款5層紙樣本強韌度較佳

此外，全部樣本在乾紙狀態下的抗拉強度都頗高，不容易被拉斷，惟濕水後的抗拉強度均大打折扣。而各樣本的耐爆度亦頗高，使用時不易被戳穿。整體上兩款5層紙樣本的強韌度較佳，包括「Avellana Bathroom  Tissue」和「「Junas高級5層衞生紙 Tissue」，但亦有4款3層紙及2款4層紙樣本屬高強韌度。

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記者：梁薾心

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家品 759阿信屋 消委會

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