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請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 19 分鐘前

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有大埔區中學小賣部早前聘請店務員，時薪50元，工作6.5小時，日薪為325元。

【招聘/求職/店務員/職位/中學】經濟市道欠佳，各行各業招聘員工甚為艱難。有大埔區中學的小賣部早前在網上聘請店務員，負責學校「最受歡迎」的小賣部大事小項，銷售、製作食品、清潔「一腳踢」，以時薪50元起希望吸引有意者應徵，該招聘告示列出工作6.5小時，即日薪為325元。帖子一出旋即引起不少網民熱議，直斥出此薪金請人「堅離地」。

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求職招聘︱大埔中學小賣部請店員

有人早前在facebook群組「大埔有工搵（招聘群）」發帖，內容為大埔孫方中書院的小賣部聘請店務員，列明職責包括銷售、製作食品、清潔等，上班時間為周一至五，早上7時30至下午2時，假期跟學校一樣及附有薪勞工假等，而出糧方式是銀行過數，時薪由50元起，以工作6.5小時計算，日薪為325元。

有大埔區中學小賣部早前聘請店務員，時薪50元，工作6.5小時，日薪為325元。（資料圖片）

求職招聘︱網民批時薪過低

孫方中書院位於鹿茵山莊附近，即大埔墟與大學港鐵站之間，由大埔墟站乘坐小巴過去需時約25分鐘。根據勞工處資料，法定最低工資由2023年5月1日起，調升至每小時40元，該招聘廣告列出50元時薪，雖然高於法定最低工資水平，不過有大批網民卻認為，「打雜」般的職位時薪實屬過低。

有人認為「位置山旯旮」、「去嗰度$50車錢都蝕埋」，又怒斥出此價「堅離地」，等同「賤價請人」、「我畀火車站個乞丐都500」、「100元一個鐘都仲考慮去唔去呀」；有疑似曾應聘的網民指，50元時薪只是招徠應徵者的技倆，「講$50到打電話去問嘅時候就此45」。

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