賭王千金丨孖未婚夫拖手放閃如影pre-wedding　何超雲外遊激罕晒比堅尼照

▲ 何超雲跟未婚夫又外遊！

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲，2022年被揭跟跟高級消防隊長Douglas相戀兼訂婚後，何超雲就不時公開放閃，兩口子更經常外遊，近日何超雲又跟未婚夫Douglas去歐遊！

何超雲連日來於IG分享旅遊照和短片，今日（8月19日）再度上載三點式照兼寫道：「Beautiful Nice」，早前的美照只見超雲背影，今次卻是正面照，身穿火紅色比堅尼的她站於沙灘上，身材弗爆。

賭王千金丨何超雲為未婚夫製作愛的禮物？ 狀態大勇騷Fit爆身材

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【賭王千金】何超雲貼地吃燒味飯打卡放閃 紆尊降貴為未婚夫過平民生活

何超雲外遊大解放

另外，何超雲於街頭的Cafe嘆咖啡，穿比堅尼的她外搭白色恤衫，展現若隱若現的性感，賭王千金外遊來個大解放，獲網民紛紛留言大讚又靚又弗。

雖然有友人做「電燈膽」，超雲跟未婚夫Douglas繼續恩愛放閃，其中一照片見二人拖手對望，甚有影pre-wedding的感覺！

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