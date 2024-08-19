  • 28°C
香港時間 : 2024819日 (一) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

賭王千金丨孖未婚夫拖手放閃如影pre-wedding　何超雲外遊激罕晒比堅尼照

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何超雲跟未婚夫又外遊！

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲，2022年被揭跟跟高級消防隊長Douglas相戀兼訂婚後，何超雲就不時公開放閃，兩口子更經常外遊，近日何超雲又跟未婚夫Douglas去歐遊！

何超雲連日來於IG分享旅遊照和短片，今日（8月19日）再度上載三點式照兼寫道：「Beautiful Nice」，早前的美照只見超雲背影，今次卻是正面照，身穿火紅色比堅尼的她站於沙灘上，身材弗爆。

賭王千金丨何超雲為未婚夫製作愛的禮物？　狀態大勇騷Fit爆身材

點擊圖片放大
+12
+11

【賭王千金】何超雲貼地吃燒味飯打卡放閃　紆尊降貴為未婚夫過平民生活

何超雲外遊大解放

另外，何超雲於街頭的Cafe嘆咖啡，穿比堅尼的她外搭白色恤衫，展現若隱若現的性感，賭王千金外遊來個大解放，獲網民紛紛留言大讚又靚又弗。

雖然有友人做「電燈膽」，超雲跟未婚夫Douglas繼續恩愛放閃，其中一照片見二人拖手對望，甚有影pre-wedding的感覺！

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

相關文章

【賭王千金】孖消防隊目男友日本旅行　何超雲IG放閃食拉麵拍拖夠貼地
17:08 2023/04/25
【賭王千金】孖消防隊目男友日本旅行　何超雲IG放閃食拉麵拍拖夠貼地
【賭王千金】何超雲與未婚夫孖超蓮夫婦睇騷　Douglas融入何家被指「升呢」
12:00 2023/06/19
【賭王千金】何超雲與未婚夫孖超蓮夫婦睇騷　Douglas融入何家被指「升呢」
【賭王千金】何超雲與未婚夫蜜遊歐洲　Douglas融入女方朋友圈公開放閃
15:20 2023/09/04
【賭王千金】何超雲與未婚夫蜜遊歐洲　Douglas融入女方朋友圈公開放閃

你可能感興趣

【賭王千金】孖消防隊目男友日本旅行　何超雲IG放閃食拉麵拍拖夠貼地
17:08 2023/04/25
【賭王千金】孖消防隊目男友日本旅行　何超雲IG放閃食拉麵拍拖夠貼地
【賭王千金】何超雲與未婚夫孖超蓮夫婦睇騷　Douglas融入何家被指「升呢」
12:00 2023/06/19
【賭王千金】何超雲與未婚夫孖超蓮夫婦睇騷　Douglas融入何家被指「升呢」
【賭王千金】何超雲與未婚夫蜜遊歐洲　Douglas融入女方朋友圈公開放閃
15:20 2023/09/04
【賭王千金】何超雲與未婚夫蜜遊歐洲　Douglas融入女方朋友圈公開放閃
何超雲 娛樂人物職業 何鴻燊 KOL 娛樂行業

最高瀏覽

法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
急症室最長等候時間（08月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月19日 時間12:05）
宅男女神丨「馬國明養女」冼迪琦大個成女神　小迪玩水一件事令網民「錯重點」【多圖】
宅男女神丨「馬國明養女」冼迪琦大個成女神　小迪玩水一件事令網民「錯重點」【多圖】
法國影帝阿倫狄龍逝世　終年88歲
法國影帝阿倫狄龍逝世　終年88歲