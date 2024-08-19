姊弟戀丨吳保錡菊梓喬「深入了解」　被爆同居齊買日用品斷正

▲ 吳保錡與菊梓喬被爆同居。

現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）轉公司還轉新戀情，與前緋聞男友吳卓羲劃清界線的菊梓喬，在前日（8月17日）被媒體爆指她與現年33歲的ERROR成員吳保錡譜姊弟戀。

有指，二人同為佛教大光慈航中學的師姐弟，因為傾談健身話題結緣。去年Hana受腳傷困擾，保錡立即展開熱烈攻勢，熱衷跑步的保錡教Hana做強化腳部運動、又教對方健身，成功奪得女神芳心在兩個月前暗撻。被爆戀情後，保錡在周六宣傳新歌受訪時回應與菊梓喬戀情，用「了解中」形容二人現時關係。

姊弟戀丨菊梓喬吳保錡被揭玩地下情 Poki到Hana香閨過夜得火熱

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新一代「女神收割機」

但似乎菊梓喬與吳保錡是屬於「深入了解」，因為有網民指男方常到菊梓喬的荃灣香閨過夜，近日又被目睹二人拍拖買廁紙，當日素顏的菊梓喬貼住保錡並肩而行，男方亦十分體貼，由他付款兼拎兩條廁紙，不用女友操勞。

二人戀情曝光後，網民紛紛討論表示佩服保錡，指他堪稱新一代「女神收割機」。

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事實保錡「戰績彪炳」，他在2021年被與擁有魔鬼身材「宅男女神」張沛樂（沙律）拍拖，可是即鬧出「一腳踏兩船」，他當時女友賴嘉賢（Carrie）「被分手」而不自知，保錡之後公開道歉認「處理唔夠成熟」。

可是他和沙律拍拖只一年便玩完，錡近之後被爆與電競KOL陳雪聰（蔥蔥）拍拖，有指二人因拍ViuTV節目《全星暑假：ERROR暑期自作業》而認識，由此擦出愛火，不過最近蔥蔥就暗示已「被分手」。

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