  • 28°C
香港時間 : 2024819日 (一) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

姊弟戀丨吳保錡菊梓喬「深入了解」　被爆同居齊買日用品斷正

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吳保錡與菊梓喬被爆同居。

現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）轉公司還轉新戀情，與前緋聞男友吳卓羲劃清界線的菊梓喬，在前日（8月17日）被媒體爆指她與現年33歲的ERROR成員吳保錡譜姊弟戀。

有指，二人同為佛教大光慈航中學的師姐弟，因為傾談健身話題結緣。去年Hana受腳傷困擾，保錡立即展開熱烈攻勢，熱衷跑步的保錡教Hana做強化腳部運動、又教對方健身，成功奪得女神芳心在兩個月前暗撻。被爆戀情後，保錡在周六宣傳新歌受訪時回應與菊梓喬戀情，用「了解中」形容二人現時關係。

姊弟戀丨菊梓喬吳保錡被揭玩地下情　Poki到Hana香閨過夜得火熱

點擊圖片放大
+8
+7

新一代「女神收割機」

但似乎菊梓喬與吳保錡是屬於「深入了解」，因為有網民指男方常到菊梓喬的荃灣香閨過夜，近日又被目睹二人拍拖買廁紙，當日素顏的菊梓喬貼住保錡並肩而行，男方亦十分體貼，由他付款兼拎兩條廁紙，不用女友操勞。

二人戀情曝光後，網民紛紛討論表示佩服保錡，指他堪稱新一代「女神收割機」。

點擊圖片放大
+12
+11

事實保錡「戰績彪炳」，他在2021年被與擁有魔鬼身材「宅男女神」張沛樂（沙律）拍拖，可是即鬧出「一腳踏兩船」，他當時女友賴嘉賢（Carrie）「被分手」而不自知，保錡之後公開道歉認「處理唔夠成熟」。

可是他和沙律拍拖只一年便玩完，錡近之後被爆與電競KOL陳雪聰（蔥蔥）拍拖，有指二人因拍ViuTV節目《全星暑假：ERROR暑期自作業》而認識，由此擦出愛火，不過最近蔥蔥就暗示已「被分手」。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

星夢一姐丨菊梓喬遭冷待無癮離開　昔日「劇集歌天后」HANA：終於來到這一天
13:03 2024/01/11
星夢一姐丨菊梓喬遭冷待無癮離開　昔日「劇集歌天后」HANA：終於來到這一天
萬年｜菊梓喬剖白離巢原因　Hana不再執著獎項：俾個like我就可
16:32 2024/06/16
萬年｜菊梓喬剖白離巢原因　Hana不再執著獎項：俾個like我就可
【鋼鐵有淚】菊梓喬自小缺乏父母關愛　Hana未諗過母親節：有些事不屬於我
15:47 2023/05/04
【鋼鐵有淚】菊梓喬自小缺乏父母關愛　Hana未諗過母親節：有些事不屬於我

你可能感興趣

星夢一姐丨菊梓喬遭冷待無癮離開　昔日「劇集歌天后」HANA：終於來到這一天
13:03 2024/01/11
星夢一姐丨菊梓喬遭冷待無癮離開　昔日「劇集歌天后」HANA：終於來到這一天
萬年｜菊梓喬剖白離巢原因　Hana不再執著獎項：俾個like我就可
16:32 2024/06/16
萬年｜菊梓喬剖白離巢原因　Hana不再執著獎項：俾個like我就可
【鋼鐵有淚】菊梓喬自小缺乏父母關愛　Hana未諗過母親節：有些事不屬於我
15:47 2023/05/04
【鋼鐵有淚】菊梓喬自小缺乏父母關愛　Hana未諗過母親節：有些事不屬於我
吳保錡 菊梓喬 娛樂人物職業 演員 歌手 張沛樂 Error 網絡熱話 緋聞

最高瀏覽

法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
急症室最長等候時間（08月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月19日 時間12:05）
宅男女神丨「馬國明養女」冼迪琦大個成女神　小迪玩水一件事令網民「錯重點」【多圖】
宅男女神丨「馬國明養女」冼迪琦大個成女神　小迪玩水一件事令網民「錯重點」【多圖】
法國影帝阿倫狄龍逝世　終年88歲
法國影帝阿倫狄龍逝世　終年88歲