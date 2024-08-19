東張西望何伯丨何太再「變臉」狂讚老公　網民發現一線索二人扮恩愛？

▲ 何太和何伯扮恩愛？

因上TVB《東張西望》而成名的的何伯和何太近日新聞多多，一舉一動備受關注已成為網紅。由於早前房署向何伯夫婦發信，要求何伯搬離何太所屬公屋，否則會再發出搬遷通知書。

東張西望何伯丨新何太直播大罵何伯30分鐘 不滿丈夫透露行蹤：我忍受唔到你

何太狂鬧何伯

因此，何伯夫婦搬到酒店住，未知是否因為近日他們經常要搬來搬去的關係，何太的心情亦十分差，在直播時對何伯態度時而甜蜜時而凶狠。

在8月16日的直播中，何太狂鬧何伯，當中她怪丈夫暴露行蹤，稱：「你係咪又想我鬧呢？你又暴露咗自己喺邊？」被罵的何伯無奈稱：「唔係！」結果令何太更火滾稱：「你唔係？」之後，何太更想趕何伯「出街瞓」，並不准何伯出鏡，何伯淪為斟茶遞水。

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何伯可出鏡 被發現扮恩愛？

昨日（8月18日）又有新發展，何伯終於獲「解凍」可在何太直播中出現，而且，何太更沒有再罵何伯，二人突然變回甜蜜。

何太在直播中一開始時，笑著對鏡頭說：「希望啦，佢哋做仔女嘅就知道係佢哋嘅錯啦，佢老豆（何伯）咁好，佢老豆真係好好。唉，我都估唔到點會可能咁樣對待佢老豆呢！」之後就輕輕倚靠在何伯身邊，一臉甜蜜的樣子。

不過期間何太表示餓了叫何伯去拿外賣來吃，何伯一走開，網民發現他們住的酒店房間原來是兩張單人床，難怪有人指二人疑似扮恩愛，實則分床瞓，更指何太「變臉」真係快。

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