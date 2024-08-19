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買樓置業｜新手業主驗樓驚見露台無門　承建商建議「檻過去」結局大反轉

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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新手業主驗樓驚見露台無門，承建商建議「檻過去」。

【買樓/置業/露台】買樓置業是人生大事，特別是新手業主要小心中伏。台灣一名男子購買了一個單位，直至驗樓時才發現露台竟沒有門，只有一扇窗，想出入的話便要跨過窗戶，承建商更回應「可以當成跨欄跨過去」，讓他哭笑不得，最終承建商詳細解釋事件，才發現是一場誤會。

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買樓置業｜新手業主驗樓發現露台無門

根據台灣《TVBS》報道，台南一名姓陳男子買入一個單位，直到驗樓時才發現露台竟沒有設置門口出入，令他大為震驚。他向承建商查詢後獲回覆「你這個問題很多人問過，這個每一戶都這樣，你可以當成跨欄跨過去」。事主後來翻查圖則後發現，露台所在的位置寫有「W」字，意指窗口，他誤以為是落地窗。

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買樓置業｜承建商：空間僅供放置冷氣機

承建商回應，這個「露台」其實是供放置冷氣機的平台，且不佔實用面積。不過，雖然承建商在圖則上有清楚標示，銷售時亦有特別說明，但平台的空間大，面積足以放置洗衣機，加上有排水孔，讓不少人都以為是露台。

承建商負責人回應事件時又提到，如果事主將窗戶改建成落地窗，會違反建築法規，假如在裝修期出現這種情況，承建商會要求住戶恢復原狀，且外牆的防水層或會被破壞。

同場加映：全港6區最美公屋

能夠獲派公屋已是難得，若單位能夠欣賞到「大海景」更是如同中六合彩。早前有網民於社交平台上以「邊個嘅公屋單位有海景？」為題發文，向網民詢問香港哪區公屋擁有最多海景單位，以下為大家整理在18區中最多人討論的公屋海景單位。

靚景屋邨｜全港6區公屋擁無敵靚海景　呢區有1原因成公屋之最

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