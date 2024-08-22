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如廁習慣｜女子嫌公廁污糟半蹲如廁　致腎炎慘住院14日醫生曝關鍵原因【附正確如廁姿勢】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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女子嫌公廁污糟半蹲如廁，致腎炎慘住院14日，醫生曝關鍵原因。

【公廁衛生／半蹲如廁／小便／血尿／腎盂腎炎／膀胱炎／尿道炎／尿道感染】不少女生都會擔心公廁衛生惡劣，選擇「半蹲」的姿勢小便。不過，台灣一名女子因擔心公廁不乾淨而半蹲著小便，結果竟出現血尿、發高燒，甚至尿液逆流回腎臟，最終確診腎盂腎炎，並住院治療14天。

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半蹲小便致腎炎

台灣泌尿科醫生歸家豪在節目《醫師好辣》中分享案例，指一名女子在出發旅遊前，出現排尿不適的症狀，到當地因為擔心公廁骯髒，「把坐式馬桶當蹲式馬桶」，半蹲著小便。結果返回台灣後出現血尿、發高燒，甚至尿液逆流回腎臟，最終確診腎盂腎炎，並住院接受治療，注射14天的抗生素。

歸家豪醫生指，在以馬步式或半蹲式小便的情況下，膀胱尿道開口的括約肌無法很好地放鬆，就會出現「尿到一半自己斷掉，尿到一半又會斷掉」的情況。因此，在骨盆肌沒有辦法好好放鬆的情況下，膀胱裡的餘尿就會變多。歸醫生提醒，

如果是乾淨的尿還沒有甚麽關係，如果那裡面已經是帶有細菌的尿，時間一久，就會馬上膀胱發炎。

更多相關報道：【如廁習慣】內地女遊港見清一色座廁　大呻嘔心：會有婦科病

正確如廁姿勢

台灣泌尿科醫生張美玉曾指出，女性排尿時逼尿肌會收縮，尿道括約肌會放鬆；然而使用半蹲姿勢排尿，會令尿道無法完全放鬆，有可能導致盆骨底肌肉緊繃、痙攣，造成尿道括約肌和逼尿肌不協調，引致解尿速慢、解尿遲疑、殘尿多、解尿困難等問題。

台灣書田診所泌尿科主治醫生張雲筑就表示，如果殘餘的尿液過多，膀胱壓力大，未能順利將髒東西排出，更會增加泌尿道感染風險，並且有機會引發腎炎、水腫等問題。

兩位醫生亦分別就女性如廁提出幾項建議：

  • 使用「全坐」或「全蹲」的姿勢，亦可選擇協助女性站立小便的工具。
  • 盡量選擇蹲廁，或先將坐廁墊拭擦乾淨，再在上面墊上紙巾。
  • 如採用半蹲姿勢小便，建議定期用按摩球按摩髂腰肌前後兩端。

不過，台北榮民總醫院桃園分院院長、泌尿科醫生盧星華補充，就臨床個案而言，半蹲姿勢造成的尿道炎並不常見。尿道炎最常見起因是排便後，由後往前擦拭陰部所致。如果改為由前往後擦，便可減少尿道炎風險。

使用公廁要小心

皮膚科專科醫生葉榮根接受訪問時曾指出，公廁廁板、門、門把、門後掛鉤、水龍頭、梘液按掣、乾手機等，都是傳播非淋病性尿道炎的途徑，並分享使用公廁時，4個方法減低感染風險：

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同場加映：泌尿道感染常見3種徵狀

台灣家庭醫學科醫生陳敬睿曾在Facebook分享，泌尿道感染是指泌尿道系統，包括腎臟、輸尿管、膀胱及尿道，受到細菌感染而引起的發炎反應；而泌尿道感染的細菌通常來自於尿道口，造成尿道炎和膀胱炎，嚴重亦可能會影響到輸尿管與腎臟。他續指，患上泌尿道感染主要有3種徵狀：

  • 排尿時會感到燒灼和疼痛。
  • 發展成膀胱炎時，會感覺到下腹悶痛不舒服、尿液變得混濁且有異味，嚴重甚至會出現血尿，或有想尿卻尿不出來的感覺。
  • 若未能及時就醫處理，及後可能會開始腰痛和背痛，意味著細菌已經進入腎臟，並出現全身性如畏寒、顫抖、發燒、噁心想吐等症狀。

泌尿道感染8大原因

陳醫生又分享泌尿道感染的8大成因：

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5招預防

陳醫生表示，想預防泌尿道感染其實很簡單，首先一定要多喝水，另外平時亦要多注意如廁和性交的衛生習慣，亦可以多喝蔓越莓（小紅莓）果汁，但要主意果汁含糖量較高，不宜多喝；而在治療上，泌尿道感染通常能夠靠服用抗生素治療，但一定要遵照醫生指引服藥，千萬不要自行停藥，以免造成復發或產生抗藥性。

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