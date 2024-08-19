身後事丨孝子賣樓救癌父爸爸遺言搞綠色殯葬 卻迫於親戚壓力舉辦風光葬禮

▲ 孝順仔迫於親戚壓力舉辦風光婚禮。

最近聽一位喪親朋友訴說一件兩難事。

他的爸爸患上癌症，過去幾年很辛勤工作，甚至把自住物業賣掉，為父親賺點醫藥費。後來父親病況急轉直下，子女都有定心理準備，至親將隨時離開。

一個夜闌人靜的晚上，在醫院的一個暗角，病父頂著柔弱的身軀，向獨個兒在病床邊陪伴的朋友說：「兒子，我知道過去幾年，你為我捱咗唔少苦，剩低嘅錢亦唔多。你係大哥，仔細老婆嫰，我走咗之後，唔好嘥錢搞喪禮，將我嘅骨灰撒到紀念花園，等我化作春泥，換另一個方式陪著你哋。」幾天之後，他的父親撒手人寰。

家人傷心之際籌備後事，朋友即轉述父親臨離開前心願，希望支持綠色殯葬，誰知家人親友群起反對：

姑姐說：「唔得，你阿爸係家族長子，一定要風光大葬！」

弟弟說：「唔去大酒店搞場喪禮，啲人話我哋不孝㗎！」

六姨婆說：「唔係呀嘛？你阿爸成世人咁辛苦為咗你哋，臨尾就咁求其？小心佢返來搵你哋埋怨！」

在群眾壓力下，朋友也要就範，為父親舉行一場風光葬禮。

聽罷，我感受到朋友的左右為難。一方面，孝道是儒家思想的核心價值，也是華人傳統美德。一旦高堂去世，子女安排後事，是寄托哀思的一種形式，實在是無可厚非。因此，我明白姨媽姑姐三姑六婆的想法。

不過，我覺得孝心應是父母在世時表達，因為我相信人離世後，已感覺不了，亦接收不了。與其把孝心與金錢押在葬禮，不如趁父母在世時，對他們好一些？所謂「厚養薄葬」有其道理。另外，朋友為父親辦的一場風光葬禮，似乎為應酬在世的配角，而不是為身為主角的故人而做，亦違反故人意願。

身後規劃絕對是人生的一部分，有如教育、職業、退休，要及早做。唯一不同的是，這個規劃的執行人肯定不會是你，記得要廣泛告知及委托可信賴的人，以免在世的最後一件事，事與願違。

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