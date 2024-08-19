消委會｜消委會今年首7月接101宗運動鞋投訴　新鞋一落地已褪色

▲ 消委會總幹事黃鳳嫻、消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年。（陳靜儀攝）

香港運動鞋銷售市場競爭激烈，消費者購買「心頭好」的渠道多不勝數，但若消費者發現產品質素出現問題，商戶又沒有提供妥善的售後服務，自然容易引起糾紛。消委會在今年1至7月接獲101宗運動鞋相關投訴，包括新運動鞋剛落地已出現褪色情況、防水運動鞋不防水、越野跑鞋首次穿著後出現膠屑脫落等，按年減48宗。

新鞋一落地已褪色 商戶指屬自然耗損拒退貨

有投訴人於品牌授權零售店以750元購入一對藍白色運動鞋，但穿著1次後白色鞋邊及鞋帶位置均染上藍色。投訴人稱穿著當日並沒有下雨，故排除運動鞋因濕水而褪色，且向有關品牌反映情況。但投訴人在1個月後才收到回覆，指運動鞋是因「自然耗損」而褪色，拒絕退換。

有關品牌向消委會表示，公司設有專業品質檢測程序，結果顯示該鞋款的質量及物料等各方面均符合原廠標準，並指出鞋類屬消耗性產品，出現折舊或自然損耗屬正常現象，且認為儲存及使用的環境因素、穿著頻密程度及保養習慣等均對運動鞋有直接影響，因此無法確認問題成因。由於雙方未能達成共識，消委會建議投訴人可考慮諮詢法律意見。

防水運動鞋入水 擾攘大半年終獲商戶退款8成

有投訴人則到專門店以約1,170元購入一對具有防水功能的運動鞋，穿著5次後卻出現入水問題，於是將防水鞋交回專門店檢查。約3個月後，投訴人獲商戶確認存在入水問題，並承諾會安排更換同款全新防水鞋。不料當投訴人兩個月後穿著新鞋時，發現依然有入水問題，且內側膠邊出現剝離情況。與商戶周旋多時的投訴人深感不滿，尋求消委會介入並要求全額退款。

有關專門店向消委會解釋，防水鞋的膠邊脫落並非在受保範圍內，不過經管理層商討後願意退回防水鞋售價的 80%（935元），投訴人最終接受安排。

零售商與代理欠溝通損售後體驗

另有個案於運動用品連鎖店以1,500元購入一對越野跑步鞋，首次穿著並完成約15公里的越野跑後，發現鞋跟位置上方有膠屑掉落。投訴人擔心跑鞋物料的耐用性及品質出現問題，且影響外觀，於是聯絡商戶要求退換。

商戶職員表示會將跑鞋交回代理檢查，退貨表格上表示約需7至14個工作天，但投訴人跟進時卻被告知實際需時21個工作天。投訴人在1個月後終接獲回覆，指代理認為膠屑掉落並不影響跑鞋功能，拒絕退換，投訴人遂向消委會投訴。

商戶承認使用了舊款退貨表格版本，屬處理不當，但與跑鞋品質相關的問題則已轉交代理跟進。而代理解釋指，膠屑掉落可能是因外力碰撞或磨擦所致，但同意向投訴人提供半價購買同品牌新鞋的優惠。

不過，消委會與商戶再跟進時卻發現其與代理溝通欠佳，對半價優惠方案並不知情，需與代理再三確認後才提供優惠。投訴人最終同意接受方案。

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記者：梁薾心