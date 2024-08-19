  • 28°C
香港時間 : 2024819日 (一) 21:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會｜消委會今年首7月接101宗運動鞋投訴　逾千元防水鞋不防水

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 9 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

消委會今年首7月接101宗運動鞋投訴。（陳靜儀攝）

香港運動鞋銷售市場競爭激烈，但若消費者發現產品質素出現問題，商戶又沒有提供妥善售後服務，自然容易引起糾紛。消委會今年1至7月接獲101宗運動鞋相關投訴，包括防水運動鞋不防水、新鞋落地已出現褪色情況等，按年同期減48宗。

防水運動鞋入水 擾攘大半年終獲商戶退款8成

投訴人何先生到專門店以約1,170元購入一對具防水功能的運動鞋，雖然10個月內只穿著5次，卻出現入水問題，故向專門店反映並將運動鞋交回檢查。約3個月後，他獲商戶確認問題，並承諾安排更換同款全新運動鞋，惟兩個月後穿著新鞋時，依然有入水情況，遂再把產品送返。

再過兩個月後，職員反映沒發現有關問題，惟何先生取回運動鞋時發現，內側膠邊出現剝離情況，故再與商戶周旋，但對方以不在保養範圍內為由拒絕跟進。消委會介入後，有關專門店願意退回運動鞋售價的80%，即935元，投訴人最終接受安排。

新鞋一落地已褪色 商戶指屬自然耗損拒退貨

投訴人黃小姐則於品牌授權零售店以750元購入一對藍白色運動鞋，但穿著1次後，便發現褪色問題，白色鞋邊及鞋帶位置均染上藍色，遂向有關品牌反映情況。惟她在1個月後才收到回覆，且指運動鞋是因「自然耗損」而褪色，拒絕退換。

消委會跟進事件，有關品牌表示，該鞋款的質素及物料等均符合原廠標準，並指鞋類屬消耗性產品，出現折舊或自然損耗屬正常現象，且認為儲存及使用的環境因素、穿著頻密程度及保養習慣等，均對運動鞋有直接影響，故無法退款。由於雙方未能達成共識，消委會建議投訴人考慮諮詢法律意見。

零售商與代理欠溝通損售後體驗

另投訴人古小姐於運動用品連鎖店以1,500元購入一對越野跑步鞋，首次穿著並完成約15公里的越野跑後，發現鞋跟位置上方有膠屑掉落，遂聯絡商戶要求退換。商戶職員表示會將跑鞋交回代理檢查，退貨表格上表示約需7至14個工作天，但古小姐跟進時卻被告知實際需時21個工作天。她在1個月後終接獲回覆，指代理認為膠屑掉落並不影響跑鞋功能，拒絕退換，遂向消委會投訴。

經消委會介入，商戶承認使用了舊款退貨表格版本，屬處理不當，但與跑鞋品質相關的問題則已轉交代理跟進。而代理解釋指，膠屑掉落可能是因外力碰撞或磨擦所致，但同意向古小姐提供半價購買同品牌新鞋的優惠。

不過，消委會與商戶再跟進時卻發現其與代理溝通欠佳，對半價優惠方案並不知情，需與代理再三確認後才提供。投訴人最終同意接受方案。

童學園
校長專訪︱「野外教室」砌木伐生火煮食學解難　英華小學校長：容許孩子犯錯

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：梁薾心

相關文章

消委會格價｜環保補充裝未必平過原裝　支持裸買要留意風險
今日 10:32
消委會格價｜環保補充裝未必平過原裝　支持裸買要留意風險
消委會｜$4,980抽油煙機與$1萬西門子同獲4.5分　5款樣本未能通過部分安全測試
今日 10:22
消委會｜$4,980抽油煙機與$1萬西門子同獲4.5分　5款樣本未能通過部分安全測試
消委會廁紙｜4款廁紙未能通過沖散測試　或導致座廁淤塞
今日 10:32
消委會廁紙｜4款廁紙未能通過沖散測試　或導致座廁淤塞
消委會廁紙｜實測廁紙厚薄強韌度　Tempo維達皇冠結果大不同
今日 11:02
消委會廁紙｜實測廁紙厚薄強韌度　Tempo維達皇冠結果大不同

你可能感興趣

消委會格價｜環保補充裝未必平過原裝　支持裸買要留意風險
今日 10:32
消委會格價｜環保補充裝未必平過原裝　支持裸買要留意風險
消委會｜$4,980抽油煙機與$1萬西門子同獲4.5分　5款樣本未能通過部分安全測試
今日 10:22
消委會｜$4,980抽油煙機與$1萬西門子同獲4.5分　5款樣本未能通過部分安全測試
消委會廁紙｜4款廁紙未能通過沖散測試　或導致座廁淤塞
今日 10:32
消委會廁紙｜4款廁紙未能通過沖散測試　或導致座廁淤塞
時裝服飾 運動 運動用品 消委會 銷售 運動 零售 香港 品牌 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
消委會報告︱消委會評測25款廁紙強韌度/螢光物/吸濕測試　推介8款4星半廁紙名單
消委會報告︱消委會評測25款廁紙強韌度/螢光物/吸濕測試　推介8款4星半廁紙名單
急症室最長等候時間（08月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月19日 時間16:05）
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
消委會抽油煙機｜消委會測試14款抽油煙機　9款抽吸力強2款達4.5星　一款$4,980媲美$1萬元西門子
消委會抽油煙機｜消委會測試14款抽油煙機　9款抽吸力強2款達4.5星　一款$4,980媲美$1萬元西門子