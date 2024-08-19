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《教父2》男演員John Aprea逝世　終年83歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《教父2》男演員John Aprea逝世，終年83歲。

演藝圈又有一傷痛消息！在本月5日，出演電影《教父2》的美國男星John Aprea於洛杉磯家中獲家人陪伴下安詳離世，終年83歲。

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John Aprea逝世

John Aprea在《教父2》中演年輕版Salvatore Tessio，成為其為觀眾熟悉的角色，其他作品如：《 The Stepford Wives》、《 New Jack City》、《The Game》等多不勝數。

他在生前曾經歷3段婚姻，如今留下第三任妻子Betsy Garci、前妻女兒Nicole以及繼子Marika Parker和Valentino Garci。根據John Aprea的家人所知，將低調舉辦喪禮。

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