▲ 《教父2》男演員John Aprea逝世，終年83歲。

演藝圈又有一傷痛消息！在本月5日，出演電影《教父2》的美國男星John Aprea於洛杉磯家中獲家人陪伴下安詳離世，終年83歲。

法國影帝阿倫狄龍逝世 終年88歲

John Aprea逝世

John Aprea在《教父2》中演年輕版Salvatore Tessio，成為其為觀眾熟悉的角色，其他作品如：《 The Stepford Wives》、《 New Jack City》、《The Game》等多不勝數。

他在生前曾經歷3段婚姻，如今留下第三任妻子Betsy Garci、前妻女兒Nicole以及繼子Marika Parker和Valentino Garci。根據John Aprea的家人所知，將低調舉辦喪禮。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5