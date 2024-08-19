消委會抽油煙機｜消委會測試14款抽油煙機　9款抽吸力強2款達4.5星　一款$4,980媲美$1萬元西門子

【抽油煙機／西門子／Mia Cucina／Miele／美的／消委會】抽油煙機對每一個家庭主婦來說，都可說是不可或缺的家用品。世衞（WHO）更已將高溫油炸所產生的油煙列為「可能令人類患癌」的物質。消委會今日（19日）便發佈了對14款抽油煙機產品進行的測試報告，當中一款售價4,980元的抽油煙機，與售價10,300元的西門子Siemens，同獲4星半總評。除此之外，在抽油煙效能方面，有7款獲得4星總評，其中2款更獲得4.5星總評。

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消委會就市面14款抽油煙機產品作測試，測試項目包括排氣量、風扇轉速、抽油煙、氣味及蒸氣能力、集油能力、能源效率、寧靜程度、安全程度及使用方便程度，結果發現9款樣本抽油煙能力較強，當中2款拉趟式樣本表現最佳。

點擊下圖看14款抽油煙吸力結果：

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值得注意的是，在整體總評方面，售價4,980元的Mia Cucina與另一款同屬拉趟式的西門子Siemens，兩者同獲4星半總評，後者售價達10,300元，兩者價錢差距逾一倍。消委會指出，西門子Siemens的抽油煙能力稍佔優，且操作較寧靜；而Mia Cucina則售價較低。

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