親子好去處｜日本親子好去處 5大防災館推介學習自救方法

▲ 日本氣象科學館值得一去。



早已相約好友J小姐在本月二十一日飛日本大阪，但早前日本氣象廳發出「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」警報，預計日本東部太平洋南海海槽，在這陣子發生大地震的可能性高達八成，或造成逾二十萬人死亡，波及地區包括大阪、和歌山、三重和靜岡等地。

「我們繼續行程嗎？」我確實擔心性命安全。

日本是很多香港人喜愛旅遊的國家，八月是暑期旅遊旺季，親子同遊日本更是常見的活動。

同場加推：發生地震時正確自保方法

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不知道大家對地震的認識，是否只是從互聯網或電視畫面上看到的影像。閣下曾否親身經歷地震，地震的強度又是多少？

要身同感受地震和其他天災的威力，未必需要身陷險境。我強烈建議大家日後到日本旅遊，預留半天時間到防災館走一趟，體驗災難發生時的恐懼，學習遇難時應採取的自救方法。

東京有以下幾間防災館，包括：池袋防災館（東京都豐島區西池袋2丁目37-8）、立川防災館（東京都立川市泉町1156-1）、本所防災館（東京都墨田區橫川4-6-6）、品川防災體驗館（東京都品川區廣町2丁目1-36），以及日本氣象科學館（東京都港區虎ノ門3丁目6-9）。

位置最便利的應是池袋防災館，最令小孩感興趣的則是日本氣象科學館，這兩個地方我都去過，非常值得一家大小同遊。天災不挑年齡性別，男女老少都應一起體驗地震、海嘯、風暴和火災，學習逃生、滅火和簡單急救，才能在天災中提高自己和他人的存活機會。

為免白走一趟，請到相關網頁提前預約。

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