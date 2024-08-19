  • 28°C
香港時間 : 2024819日 (一) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜日本親子好去處 5大防災館推介學習自救方法

親子好去處

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本氣象科學館值得一去。


早已相約好友J小姐在本月二十一日飛日本大阪，但早前日本氣象廳發出「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」警報，預計日本東部太平洋南海海槽，在這陣子發生大地震的可能性高達八成，或造成逾二十萬人死亡，波及地區包括大阪、和歌山、三重和靜岡等地。

「我們繼續行程嗎？」我確實擔心性命安全。

日本是很多香港人喜愛旅遊的國家，八月是暑期旅遊旺季，親子同遊日本更是常見的活動。

同場加推：發生地震時正確自保方法

點擊圖片放大
+3
+2

不知道大家對地震的認識，是否只是從互聯網或電視畫面上看到的影像。閣下曾否親身經歷地震，地震的強度又是多少？

要身同感受地震和其他天災的威力，未必需要身陷險境。我強烈建議大家日後到日本旅遊，預留半天時間到防災館走一趟，體驗災難發生時的恐懼，學習遇難時應採取的自救方法。

東京有以下幾間防災館，包括：池袋防災館（東京都豐島區西池袋2丁目37-8）、立川防災館（東京都立川市泉町1156-1）、本所防災館（東京都墨田區橫川4-6-6）、品川防災體驗館（東京都品川區廣町2丁目1-36），以及日本氣象科學館（東京都港區虎ノ門3丁目6-9）。

位置最便利的應是池袋防災館，最令小孩感興趣的則是日本氣象科學館，這兩個地方我都去過，非常值得一家大小同遊。天災不挑年齡性別，男女老少都應一起體驗地震、海嘯、風暴和火災，學習逃生、滅火和簡單急救，才能在天災中提高自己和他人的存活機會。

為免白走一趟，請到相關網頁提前預約。

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 藍海寧 資深空姐

好去處 海嘯 日本 災難 大阪 地震 東京

最高瀏覽

法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
急症室最長等候時間（08月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月19日 時間12:05）
宅男女神丨「馬國明養女」冼迪琦大個成女神　小迪玩水一件事令網民「錯重點」【多圖】
宅男女神丨「馬國明養女」冼迪琦大個成女神　小迪玩水一件事令網民「錯重點」【多圖】
法國影帝阿倫狄龍逝世　終年88歲
法國影帝阿倫狄龍逝世　終年88歲