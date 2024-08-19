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認識祖國︱資優學苑帶領學生回到4000年前　參觀古蹟賞茶學剪紙細味中華文化

升學教育

發布時間： 2 小時前

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資優學苑讓資優生認識歷史文化，從不同角度了解祖國，培養對中華文化的欣賞之心。（作者提供）

中華文化源遠流長，博大精深，對於熱愛鑽研學問，喜愛深入思考的資優生，甚具吸引力。香港資優教育學苑（資優學苑）設計一系列涵蓋歷史文化，乃至近代發展的資優課程，讓資優生從不同角度認識祖國，培養對中華文化的欣賞之心。

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由資優學苑與香港大學中文學院合辦的博物館學課程「三星堆、張愛玲、孫中山 ─ 香港大學、香港故宮探索之旅」，得到香港故宮文化博物館協助，為資優生帶來一場豐盛的歷史、建築、文化宴饗。資優生先考察香港大學校園的法定古蹟，欣賞糅合中國傳統建築元素的建築特色，隨後參觀香港故宮文化博物館的「三星堆」特別展覽，在導賞員與香港大學導師的引領下，了解近千件珍貴文物的由來與背後的謎團。資優生對「三星堆」的千年未解之謎深感興趣，有些同學更希望將來可從事考古研究，破解歷史謎團。

瞭解茶藝傳統和禮儀

中國的茶藝發展史眾說紛紜，茶藝相關記載可追溯至距今二千多年的春秋時代，或更早的神農氏時代。學苑資優課程「人在草木間 ─ 茶之探索」讓資優生深入瞭解茶藝的傳統和禮儀，茶藝師教導資優生鑑別紅茶、綠茶和白茶等各種茶葉的專門方法。資優生由此踏入茶藝的領域，不但體驗當中的歷史和文化，更一窺職業茶藝師的生涯歷程。在學習茶藝的同時，導師亦教授不同茶葉的成份及營養知識，讓資優生更深入認識「飲茶之道」。

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  • 茶藝師教導資優生鑑別紅茶、綠茶和白茶等各種茶葉的專門方法。（作者提供）

    • 剪紙既是中國傳統藝術，亦是香港的非物質文化遺產。資優生在「中國剪紙」課程中，學習中國剪紙藝術的悠久歷史及其特殊技藝。資優生在短短幾節課程中，展現豐富創意及藝術潛能，運用以陰剪、陽剪、鏤空等方法完成精緻的作品。

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    學苑將於暑假推出全新中國外交系列課程「戰爭與和平 ─ 外交的藝術」及「鋼線上的步履 ─ 外交的考驗」，透過深入認識我國近代史，擴闊中小學資優生的國際視野，並從中發掘外交人才。學員更有機會參觀國家外交部駐香港特別行政區特派員公署，與公署人員交流，聽取有關外交工作的第一手資料。

    透過上述豐富多姿的課程，學苑希望啟發資優生對中華文化歷史的興趣，培育有志在這方面發展的資優生，成為中華文化的傳承者！

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    撰文 : 吳煒堯 香港資優教育學苑人才培育部課程經理（增潤及多元學習）

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