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巴黎奧運｜奧運香港代表團周三將進行巴士巡遊　即睇最佳觀賞路綫

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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「劍神」張家朗。（資料圖片）

巴黎2024奧運會中國香港代表團取得歷史佳績，特區政府港協暨奧委會將在8月21日（星期三）上午安排代表團成員參與巴士巡遊，讓市民一睹他們的風采。

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校長專訪︱「野外教室」砌木伐生火煮食學解難　英華小學校長：容許孩子犯錯

參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員將乘坐兩輛開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受巿民的祝賀。抵達添馬公園後，運動員將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。

巴士巡遊的最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭。巴士於上午10時15分由沙田香港體育學院開出，約上午10時30分途經大圍港鐵站，於大約上午11時抵達尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中，約上午11時35分經過中環天星碼頭，並於上午11時45分左右抵達終點添馬公園。

市民可市民在上述位置向香港運動員送上祝賀，分享他們成功挑戰自己並取得佳績的喜悅。

中午，行政長官將在禮賓府設午宴，表揚運動員和代表團成員在奧運會上取得的傑出成就和付出的努力。之後，運動員再出席特區政府和港協暨奧委會為他們而設的返港歡迎儀式。

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