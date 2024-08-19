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矯枉過正｜小學生答啱數學題都要改正　原來分數三角形圖案都有「正字」？

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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小學生答啱數學題都要改正，老師要求分數三角形圖案要寫啱。

【反起跑線聯盟2/小學功課/數學功課/小學數學題/矯枉過正】香港矯枉過正的教育制度向來引到爭議，早前熱播劇集《反起跑線聯盟2》中的「最」字的寫法更是議論紛紛，不過原本不止中文字，連圖形畫法都有標準規定？近日有網民在社交平台分享兩條分別是分數和畫三角形的數學題目，答題學生答案正確，但卻因為作答的格式和畫法問題被要求改正。網民直指「少少偏差都要挑剔，而加嘅學生好慘」。

圖形分數被要求寫「正字」

有家長於Threads發文分享關於香港老師矯枉過正的問題，又上載兩張數學功課的照片，批評數學科也被挑剔。第一張照片中，題目要求學生畫出適當數量的三角形，學生畫了8個三角形，而老師也「打剔」表示答案正確，惟學生的三角形中有3個因「穿頭」和沒有「埋口」而被圈起來，要求改正。第二張照片則為分數題目，而學生也寫上正確答案「十二分之五」，但卻因數字的不置中被蓋上「注意格式」的印章，要求改正。

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樓主對此直指香港學生好慘，連三角形和分數的置中距離都要挑剔。

我明白中文字可能會捉得嚴啲，但連三角形同分數嗰0.0000幾偏差既置中距離都要咁挑剔，我真係覺得而家嘅學生好慘。

同場加映：10大常見「錯字」

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網民批太嚴格 分享經歷：句號唔係上下置中都捉

帖文一出，不少網民批評老師過於嚴格，有家長亦分享相同經歷，表示女兒小一的英文功課，因為「i」上的一點寫為一撇，而被圈起來，更在旁邊寫下「i」的正確寫法為一點。

另外，有網民表示有老師曾要求小朋友的句號要置中「三角形同分數置中事小，老師捉我個仔句號唔係上下置中，老師講完之後，我空氣靜止咗」、「要唔要用量角器度埋個角有冇60° 」、「老師置中兩個字都唔置中啦，係咪太得閒」、「我會圈返個老師係手冊寫嘅字逐個逐個捉返佢」。

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