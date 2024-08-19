鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般

▲ 網民早在3年前「神預言」？

【鄭中基/何慶湘/余思敏】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘（湘湘）終止合作，更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，另外表示他因情緒及酗酒問題，完成演唱會後暫停工作，將在太太余思敏陪同下往美國接受戒酒。

鄭中基事件丨Ronald機動電視台徵收匪夷所思趣聞 網民促解釋與何慶湘關係

鄭中基事件丨網民3年前提醒余思敏睇實老公

鄭中基與何慶湘的關係成謎，令網民相當好奇！原來早在3年前，有網民已在「機動電視台」YouTube片下留言，寫道：「鄭中基老婆，要好小心呢個女人，從佢嘅眼神睇得出，好有曖昧關係，呢個哨牙妹肯定會有啲嘢，從佢眼神都睇得出。」

在片中，鄭中基、湘湘一同吃外賣，Ronald、湘湘在聊天時笑得相當開心，湘湘又「心心眼」地看著Ronald！當Ronlad把紙巾鋪在大腿上時，湘湘也細心地出手幫忙，難怪被指「有啲嘢」！

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鄭中基事件丨湘湘尚未發聲

至於何慶湘在事件爆發至今一直沒有發言，也沒再更新社交平台。

至於Ronald的個人IG簡介已把工作聯絡一欄由何慶湘電話號碼，改為機動娛樂電郵地址，但他與湘湘的私人IG帳號仍然互相Follow，但余思敏已Unfollow了湘湘。

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