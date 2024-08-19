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失憶【諒解】備忘鹿丨彭秀慧闊別5年回歸劇場演獨腳戲　彭老師：失憶可能是一種逃避

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

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《月球下的人》

彭秀慧（Kearen）自編自導自演全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》，將於11月1日起假香港演藝學院歌劇院公演，這是Kearen自2019年《月球下的人》重演後，相隔5年後以全新劇本跟各位劇迷見面。
 
近年，彭秀慧作多棲發展，數年前成為出現於電視節目《全民造星III》導師身份令她成功入屋，但大部分人認識彭秀慧都是她的導演身份，除了執導電影《29+1》《阿媽有咗第二個》、亦為容祖兒導演五十一場演唱會《MY SECRET · LIVE》；直到最近客串參與電影《談判專家》與劉德華合演患有精神病夫婦，令人驚艷的演出叫大眾重新喚起她是演員出身。

其實彭導更是香港少數可以自編自導自演的劇場創作人，曾創作四個獨腳戲劇目，經典獨腳戲《29+1》累積6萬多觀眾人次之餘，其他劇目亦同樣多次重演，叫好叫座。

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《月球下的人》

彭秀慧5年後再上舞台

闊別5年後，最近「彭導」終於重返她的獨腳舞台，再度自編自導自演全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》。
 
據知這次舞台劇是由彭秀慧自己百分百投資，亦由自己監製，問她為何不找投資者「科水」，說：「其實我的獨腳戲一向都是自負盈虧，幸好從未失手，2018年的《29+1》因為電影效應，迴響比較大，所以也得到電影公司和娛樂公司支持；但這次我好想回到自己獨立經營的身份，可能未必有大廣告和龐大宣傳攻勢，但我希望自己過去的作品能給予觀眾信心去買飛入場。」

話雖如此，她形容現在市場很難預測，劇場觀眾層也換了幾轉，很多以前的粉絲已經移居外地，就連觀眾買飛的習慣都和以前不一樣了，再加上未來幾個月有不少具叫座力的舞台劇正在賣飛，所以這次是一場「華麗冒險」，她笑說雖然自資，但仍然歡迎有興趣的贊助商提出合作，和她直接傾傾。

《月球下的人》

小美大方支持
 
至於《失憶【諒解】備忘鹿》明顯令人想起一首郭富城的歌曲，到底故事又有沒有關聯？她說：「沒有直接關聯，但這次故事的確與失憶和諒解有關。身邊很多人（也包括自己）常常說自己記性越來越差，有時很多重要的回憶和事情我們選擇放在心底，但到底會不會有一天突然完全忘記？尤其見證過腦退化這件事，我就更有感受。 但另一角度看，耿耿於懷的事情，即使可以忘記，卻不等於諒解......失憶可能是一種逃避。所以我想寫一個關於失憶的故事。有天我想起Aaron這首歌，雖然聽得耳熟能詳卻從來沒有細味歌詞，原來歌詞那份諷刺的意味也很有意思。」

不過她還特意發短訊給小美，告訴對方希望這的次的劇名可以取材自《失憶諒解備忘錄》，豈料小美不單表示歡迎，還分享了當年寫歌詞的意念。

看到這次舞台劇已經發佈的宣傳照片，彭秀慧頭上長了一對鹿角，從「備忘錄」變成「備忘鹿」，到底她是飾演一隻小鹿，還是人頭長出鹿角，就要留待她自己揭曉了。

《失憶【諒解】備忘鹿》

《失憶【諒解】備忘鹿》 (Oh Deer…)
日期：11月1-3, 5-6日 8pm/11月3日 3pm
地點：香港演藝學院 歌劇院
票價：$680 / $580 / $480

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