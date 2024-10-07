牙齒健康｜35歲男子可樂當水飲不擦牙　牙齒嚴重腐蝕充斥黑洞【醫生教護齒4貼士】

▲ 35歲男子可樂當水飲不擦牙，牙齒嚴重腐蝕充斥黑洞。

【汽水／可樂／護齒／蛀牙／牙醫／牙齒敏感】飲食及生活習慣不良，除了影響健康外，亦可能令牙齒受損！內地一名35歲男子平日極愛飲可樂，加上口腔衛生習慣不佳，近期牙齒開始出現痠痛不適、一口牙齒亦出現變化，表面更充斥凹陷黑洞，經醫生診斷後證實其牙齒患上一病症，幾乎全部腐蝕，需要長時間治療修復。醫生呼籲大眾平日可遵循4招，避開牙齒損壞風險。

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綜合內媒及《中國報》報道，湖南長沙一名35歲男子平日極愛飲可樂，每日最少要飲上兩罐，加上亦不愛刷牙，直到最近數月，發現牙齒開始出現痠痛敏感，飲食時口腔感到酸痛，遇到冷熱刺激時亦會出現痛感，加上牙齒開始變短、變薄，並且充斥凹陷黑洞，於是前往湖南人民醫院口腔二病區求醫。

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牙酸蝕症5大症狀

診所副主任熊瑛醫生診治後，認為男子因頻繁飲用碳酸飲料，導致碳酸飲料成分腐蝕了以鈣為主要成分的牙齒，令牙齒組織缺損，患上牙酸蝕症。醫生解釋指，這種病症又稱為牙侵蝕症，主要是由於牙齒被酸性腐蝕，導致組織脫礦化而引起。患上牙酸蝕症會出現以下5大症狀：

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4招預防牙酸蝕症

醫生補充指，假如極酸性物質長期存在於唾液中，超出了唾液的緩衝能力，令口腔唾液PH值低於5.5，導致牙齒長期處於酸性環境，便會令牙齒表面脫礦。其誘因可分為「外源性酸」及「內源性酸」，「外源性酸」包括飲食中的碳酸飲料、醋、水等；「內源性酸」則包括胃食道回流疾病所致的胃酸逆流等。想要避開牙齒損壞風險，醫生強調指平日可遵循以下4招：

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