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香港小姐丨雷莊𠒇丁母憂半年內失兩摯愛　發文悼念母親：謝謝您溫暖的微笑

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 24 分鐘前

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雷莊𠒇半年內痛失兩掣愛！

2017年港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）早年已返回加拿大生活，惟她不時更新IG分享生活日常，今日 （8月19日）雷莊𠒇於IG透露母親早前離世。

她分享跟母親和外娑的的兒時合照兼寫道：「天堂今年多了兩位天使…我非常想念你們，並將少年時代你們養育我的記憶，長埋在心中。」

原來雷媽媽於本月1日與世長辭，雷莊𠒇憶述母女的相處點滴：「您總是教導並提醒我要做一個淑女。總是鼓勵我『哇，你真漂亮！』」

香港小姐丨雷莊𠒇回港探望親朋好友　竟與這位星二代是好友

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【香港小姐】雷莊𠒇穿西裝褸真空上陣超火辣　獲讚愈來愈索女人味十足

雷莊𠒇半年內兩摯愛離世

另外，雷莊𠒇感激雙親支持她追夢：「是你和爸爸相信我的夢想，雖然很難過你離開了我們，但很高興你終於與你一生的摯愛團聚了。媽媽，謝謝您每次見面時的溫暖微笑，還有那些曾經偷偷溜進我小手裡的珠寶。」


原來今年2月14日，雷莊𠒇的外婆也離世了，她於文中撰文掉念：「我每天都想念你，今次回港見不到你，我很痛苦…但我會為你盡力而為。」

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