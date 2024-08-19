  • 28°C
香港時間 : 2024819日 (一) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Novel Fergus以盂蘭勝會為題開演唱會　麥浚龍任嘉賓唱《金光圈》《耿耿於懷》

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》

長以詩詞及歷史創作、喜歡港產鬼片「HipHop詩⼈」Rapper歌⼿Novel Fergus，前晚（8月17日）趁著農曆七月十四孟蘭節假亞洲國際博覽館Hall 5舉行《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》。

這是Novel Fergus出道以來首個個人演唱會，亦是香港首個以盂蘭節為主題的演唱會。

麥浚龍擔任嘉賓。

麥浚龍驚喜現身

是次演唱會舞台設計以一系列大型裝置配合盂蘭節主題，包括陰間、地府及前世今生，加入Novel Fergus串連起的新舊歌曲，以多個靈幻角色與樂迷穿越陰陽兩地，解讀前世今生，經歷一個不平凡的故事。

此外，麥浚龍（Juno）擔任嘉賓，獻唱《金光圈》和《耿耿於懷》，台下觀眾跟住大合唱，氣氛熱烈。個唱尾聲，Novel Fergus問樂迷：「盞鬼嗎？」、「好唔好睇？」同時他感謝Juno啟發開騷，以及任嘉賓。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

首跟前輩盧冠廷跨界合唱　林家謙曾懷疑自己：都頗大壓力
12:41 2023/10/05
首跟前輩盧冠廷跨界合唱　林家謙曾懷疑自己：都頗大壓力
金榜題名丨結集音樂電影舞台大型演出　麥浚龍領軍舞台上演江湖情仇
14:54 2024/01/11
金榜題名丨結集音樂電影舞台大型演出　麥浚龍領軍舞台上演江湖情仇
金榜題名丨麥浚龍鏡頭呈現暴力美學　演唱會被列18禁
13:54 2024/01/23
金榜題名丨麥浚龍鏡頭呈現暴力美學　演唱會被列18禁

你可能感興趣

首跟前輩盧冠廷跨界合唱　林家謙曾懷疑自己：都頗大壓力
12:41 2023/10/05
首跟前輩盧冠廷跨界合唱　林家謙曾懷疑自己：都頗大壓力
金榜題名丨結集音樂電影舞台大型演出　麥浚龍領軍舞台上演江湖情仇
14:54 2024/01/11
金榜題名丨結集音樂電影舞台大型演出　麥浚龍領軍舞台上演江湖情仇
金榜題名丨麥浚龍鏡頭呈現暴力美學　演唱會被列18禁
13:54 2024/01/23
金榜題名丨麥浚龍鏡頭呈現暴力美學　演唱會被列18禁
麥浚龍 盂蘭節 演唱會 歌手

最高瀏覽

法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用
急症室最長等候時間（08月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月19日 時間12:05）
宅男女神丨「馬國明養女」冼迪琦大個成女神　小迪玩水一件事令網民「錯重點」【多圖】
宅男女神丨「馬國明養女」冼迪琦大個成女神　小迪玩水一件事令網民「錯重點」【多圖】
法國影帝阿倫狄龍逝世　終年88歲
法國影帝阿倫狄龍逝世　終年88歲