Novel Fergus以盂蘭勝會為題開演唱會　麥浚龍任嘉賓唱《金光圈》《耿耿於懷》

▲ 《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》

長以詩詞及歷史創作、喜歡港產鬼片「HipHop詩⼈」Rapper歌⼿Novel Fergus，前晚（8月17日）趁著農曆七月十四孟蘭節假亞洲國際博覽館Hall 5舉行《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》。

這是Novel Fergus出道以來首個個人演唱會，亦是香港首個以盂蘭節為主題的演唱會。

▲ 麥浚龍擔任嘉賓。

麥浚龍驚喜現身

是次演唱會舞台設計以一系列大型裝置配合盂蘭節主題，包括陰間、地府及前世今生，加入Novel Fergus串連起的新舊歌曲，以多個靈幻角色與樂迷穿越陰陽兩地，解讀前世今生，經歷一個不平凡的故事。

此外，麥浚龍（Juno）擔任嘉賓，獻唱《金光圈》和《耿耿於懷》，台下觀眾跟住大合唱，氣氛熱烈。個唱尾聲，Novel Fergus問樂迷：「盞鬼嗎？」、「好唔好睇？」同時他感謝Juno啟發開騷，以及任嘉賓。

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