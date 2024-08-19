家庭理財｜港男呻月入4萬有7大使費只儲$2000　網民教精咁做可慳2萬【附5大儲錢貼士】

▲ 有月入4萬的港男發文訴苦，聲稱每月開支高達3.8萬，只儲不足2000元。

人人希望儲錢，但知易行難，普遍歸咎於人工低，難有儲蓄習慣。有月入4萬的港男早前在網上發文訴苦，聲稱每月租屋、給父母、女友家用等各項開支共高達3.8萬，每月儲不足2,000元，他坦言，月入2萬的人是如何生存？帖文引起熱議，網友直斥他沒有必要給女友家用，連計打機課金等費用，根本是個人問題，「無錢咪學人充大頭鬼」。

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該名港男以「月入4萬原來係呢種感覺」為題在討論區發文，指自己每月收入高達4萬元，卻偏偏儲得很少錢，開支包括租樓1.6萬元、家用及養車分別6,000元，連同給女友4,000元、水電煤上網、打機課金及雜項等使費已經3.8萬元，令他不禁好奇「啲人月入一兩萬係點生存」。

儲蓄理財｜家用+送錢給女友共萬元

帖文一出隨即引起網友熱議，幾乎一面倒認為樓主「大洗」，指他「冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽啦」、「無錢咪學人充大頭鬼」、「冇錢又玩車」；有心水清的網民表示，樓主還未有計算交稅、食飯等必須開支，而打機課金、給女友家用的開支根本是不必要，

女友家用4,000？咩年代？個女友如果真係愛你會收你家用？

▲ 有月入4萬的港男發文訴苦，聲稱每月開支高達3.8萬，只儲不足2000元。（網上截圖）

儲蓄理財｜網民質疑養車不只6,000元

另一邊廂，不少人發現樓主給父母的家用多達6,000元，不明他已外出租樓，為何仍要給如此多的費用，「自己租樓自己俾水電上網，點解仲要俾6,000家用？」亦有車主網民好奇，樓主如何利用6,000元就可「養車」，

6千蚊點養車？車位無左4千，入油隧道泊車都千幾，每年啲險、續行車證、保養呢？

同場加映：日本理財專家教6個累積財富小秘笈

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儲蓄理財｜投委會教5大儲錢方法

很多人以為儲錢是常識，不外乎開源節流、量入為出，根據投資者及理財教育委員會網頁指出，收入高低跟儲錢不一定有關係，因為很多高收入人士仍然是月光族，同樣儲不到錢，若希望儲錢，不妨參考以下5大方法：

1. 出糧後立即儲錢

若把每月用剩的錢才拿來儲蓄，很大機會失敗，因為有錢在手就有花錢的理由，相反，出糧後立即儲錢，餘下的錢才拿來作生活開支及消費，成功儲錢的機會便會大增。

2. 需要一個只進不出的儲錢戶口

除恆常使用的銀行，在另一間銀行開立一個儲蓄戶口，在銀行設定常行指示，在出糧後將儲蓄金額，由出糧戶口自動轉至特定儲蓄戶口；同時，要讓提款變得不方便，如把提款卡放在家中，讓它變成只進不出的戶口。

3. 訂立明確儲蓄目標

有明確的儲蓄目標，便有動力去實行儲蓄，亦要未雨綢繆，儲備3至6個月生活費的應急儲蓄，以備不時之需。

4. 循序漸進改變消費習慣

由每月收入10%開始儲蓄，稍為改變消費習慣便可以成功，如每天光顧一杯咖啡，減為隔天一杯；午餐由每天出街吃，改為一周2天帶飯；買衫由每月一次改為兩個月才一次等。

5. 以現金取代信用卡

每天只帶適量的現金出街，乾脆把信用卡留在家中，避免先使未來錢。

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