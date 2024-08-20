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母乳餵哺｜新手媽媽餵哺母乳4大攻略　營養師推介8款上奶食物

新手爸媽

發布時間： 2 小時前

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營養師吳耀芬分享新手媽媽餵哺母乳4大攻略，推介上奶及預防塞奶食物。

【母乳/哺乳/塞奶/上奶/懷孕/產婦】不少有意為寶寶提供母乳媽媽無論在產前和產後都會擔心母乳量不足，而她們同時渴望透過母乳餵養來增進親子連結和情感，更重要的是給予寶寶充足的營養來健康成長。

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發乳四大重點：

母乳餵哺｜1. 保持開闊及愉快的心情

在分享營養角度前，其實心態調整對母乳媽媽來說亦同樣重要，你們可能接收到不同人物的意見和遇上不同的問題如奶量不足、塞奶、石頭胸、餵奶痛苦等，種種因素都會影響情緒，便會影響催產素的分泌。相反，快樂、有自信和堅定的情緒，有助身體分泌更多催產素，幫助噴乳反射和母乳分泌。多擁抱寶寶，享受與寶寶的密切關係，是發乳的關鍵。

母乳餵哺｜2. 配合心情來挑選發乳食物

每個人對食物的喜好不一，對媽媽Ａ有用的發乳食物卻對媽媽Ｂ未必有成效。其實有效的發乳食物通常是能讓媽媽心情變佳的食物，例如偶爾喝一杯喜歡的甜飲。而勉強自己食不喜歡的豬腳或魚湯，可能有反效果。

母乳餵哺｜3. 發乳食物推薦

首先，母乳含有95%的水分，加上5%的蛋白質，因此補充足夠的水分和蛋白質是母乳來源的重點。每天確定飲用2至3公升水，包括清水和湯水。可飲用雞湯、魚湯、黑麥汁、牛奶等。多吃三文魚、蛋、木瓜、麥皮，含有優質的不飽和脂肪和蛋白質

母乳餵哺｜4. 減少塞奶食物

花膠、豬手、雞腳、肥豬肉、芝士蛋糕等高膠質、高脂食物，可能造成乳腺阻塞，而減少出奶及乳腺發炎。如有需要，可食用卵磷脂補充劑有助預防乳腺阻塞，有助增加母乳中多不飽和脂肪酸，減低母乳的黏性和增加流動性，但無助增加奶量。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬。

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

同場加映：中醫推介5款上奶湯水

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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

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