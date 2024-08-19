賭王千金丨罕談父親何鴻燊遺產分配　何超儀：比姊姊弟弟少一點

▲ 何超儀亮相台灣節目！（影片截圖）

已故賭王何鴻燊二房千金何超儀（Josie）向來說話爽直，近日何超儀到台宣傳電影《怨泊》以及最新單曲，當中亮相節目《命運好好玩》時，罕有談及賭王父親遺產分配問題！

何超儀：他們值得多拿一點

賭王何鴻燊於4年前離世，節目中主持人何篤霖問到遺產問題，何超儀直言分到的相對胞弟和胞姐較少，由於她早年加入電影圈，沒有為家族事業出份力，反而胞姐與胞弟為家族拼博，所以何超儀覺得好合理。

不過主持人何篤霖認為很不公平，何超儀卻笑說：「因為我沒有回去幫忙家庭的業務，他們把青春都放在家族的生意，所以值得多拿一點。」

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感激父親支持：心裡覺得很甜

其後何篤霖直接問道：「但妳還是有分到100億港幣吧？」何超儀只笑而不語，當何再追問：「200億港幣？」何超儀即否認：「沒有啦，差很遠。」

另外，超儀稱爸爸很支持其電影作品，每次當電影舉行首映，爸爸必定到場觀賞，即使被賭王父搶風頭也不介意：「我心裡覺得很甜」

主持人更說獲得的遺產足夠拍幾部電影，超儀即大爆胞姊超瓊曾批評其電影作品均蝕錢，她笑說：「我覺得她說的也沒錯，我應該眼光要再看準一點。」

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