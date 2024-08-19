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競委會案｜林德港氧涉濫用權勢開審　競爭會質疑降低透明度提升競爭力

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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林德港氧涉濫用權勢開審，競爭會質疑降低透明度提升競爭力。（資料圖片）

競委會早前入稟競爭事務審裁處，指本港公營及私營醫院醫療氣體及氣體管道保養服務主要供應商林德港氧有限公司涉濫用權勢，向下游的醫療氣體管道系統保養供應商作出攻擊性行為，要求法庭頒令罰款等，案件今（19日）開審。競委會一方指，林德港氧獨佔本港醫療氣體供應市場，另佔醫療氣體管道系統保養市場逾九成，於對手贏取維修合約後，封鎖其購氧帳戶，競委會認為林德港氧透過降低透明度，提升自身的競爭力。

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申請人競爭事務委會員；答辯人林德港氧有限公司、其董事兼總經理謝春華，以及母公司Linde GmbH。

競委會開案詞指，林德港氧是本港醫療氣體主要供應商，並獨佔醫療氣體供應市場。至於下游的醫療氣體管道系統保養市場，林德港氧則佔98%，其餘由MGI (Far East) Limited（下稱MGI）等公司佔有，而維修氣體樽由林德港氧供應氣體。

競委會一方指，MGI於2015年贏取機電署合約，當中需由林德港氧供氧，惟林德港氧其後封鎖MGI購氣帳戶，合約最終亦交予林德港氧處理。

至2018年1月，林德港氧仍未有供應足夠氧氣予MGI，競委會認為林德港氧透過降低透明度，提升自身的競爭力。競委會一方指出，由林德港氧的WhatsApp 及電郵中可見，林德港氧曾多次希望得知MGI可以透過甚麼途徑取得氣體等，反映林德港氧刻意針對MGI。

聆訊今午（19日）續。

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記者：梁錦麟

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