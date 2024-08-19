深圳親子遊｜深圳海景嘉途酒店1蚊瘋搶　豪華房買一送一連車位人均$269起

▲ KKday推出深圳海景嘉途酒店1蚊瘋搶，另有豪華房買一送一連車位，人均$269起。（KKday提供圖片）

KKday繼續$1瘋搶日！明天20日早上10時輪到「深圳海景嘉途酒店住宿$1」大優惠，距離地鐵站僅2分鐘步程，毗鄰世界之窗、歡樂谷等景點，是親子入住之選。另設入住豪華房買一送一，自選連住2晚/一晚2間，平均每晚每位$244起，連免費泊車入住豪華房連雙人早餐及雙人下午茶，平均每位$323起。

深圳海景嘉途酒店位於風景旖旎的深圳灣畔，毗鄰錦綉中華、民俗文化村、世界之窗、歡樂谷等國家著名文化旅遊景點，緊鄰城市主幹道深南大道，交通便捷，環境幽雅、得天獨厚。其中，西翼樓更於2024年全新裝修。

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最新影片推介：

深圳親子遊｜鄰近中華民俗村華僑城

鄰近親子好去處（由酒店出發）

1. 錦綉中華民俗村（步行約6分鐘）–由錦繡中華微縮景區和中國民俗文化村組成，擁

有82處全國著名景點，中國民俗文化村現有28個村寨。

2. 華美術館（步行約7分鐘）-是中國第一個以先鋒設計為主的美術館，除展出各種有

先鋒藝術原素的藝術外，也設藝術沙龍，讓藝術工作者和觀眾得以交流。

3. 華僑城旅遊度假區（步行約8分鐘）-由錦繡中華、中國民俗文化村、世界之窗、歡

樂谷四大主題公園組成。區面朝美麗的南海之濱，風景秀麗。

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優惠詳情：

優惠期(預訂期):2024年8月20日10:00至8月26日23:59

地址：華僑城光僑街3-5號,南山區,深圳,518053

交通：高鐵西九龍站乘坐高鐵到深圳北站落車，換乘深圳地鐵一號線可直達華僑城站下車，下車後步行約2分鐘即可到達。

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【KKday$1瘋搶日】入住豪華房一晚

優惠價：$1/晚

最多2位成人入住（原價$2,188/晚，已包括10%服務費）

入住日期：2024年8月21日至9月30日

【KKday快閃限量搶-買一送一】

入住豪華房連免費泊車

優惠價：$1,074/組（原價$1,573/組）

最多2位成人入住，每房每晚只須$268.5/位

-入住豪華大床或雙床房一晚（一間兩晚或兩間一晚）

-優惠共可享用2間房各1晚/1間房共2晚

-免費使用免費停車

入住日期：2024年8月21日至9月30日

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【KKday快閃限量搶】

入住豪華房連雙人早餐及雙人下午茶

優惠價：$711/晚（原價$1,100/晚）

最多2位成人入住，每房每晚只須$355.5/位

-入住豪華大床或雙床房一晚

-退房日享用雙人自助早餐

-入住日享用雙人下午茶，包括脆爽芥味三文魚佐芒果、伊比利亞火腿佐甜瓜、風味和

牛芝士小點、意式馬卡龍、香芒雅逸慕斯、綠漾甜心泡芙、夢龍巧克力慕斯、法式杏仁

莓果撻、咖啡&果茶

入住日期：2024年8月21日至8月31日

【KKday快閃限量搶–58折】

入住豪華房連雙人早餐及錦繡中華家庭套票

優惠價：$820/晚（原價$1,414/晚）

最多2位成人入住，每房每晚只須$410/位

-入住豪華大床或雙床房一晚

-退房日享用雙人自助早餐

-送錦繡中華家庭套票（2成人及1位1.2–1.5米小童）

入住日期：2024年8月21日至12月30日

*以上價錢已包括10%服務費

【訂購網址】

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