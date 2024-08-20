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深圳好去處｜深圳「東歐風」海昌樂漫冰雪王國　設5大主題區+必玩雪地旋轉「碰碰車」

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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港媽介紹深圳海昌樂漫冰雪王國，設有5大東歐風格的遊玩區域。

【北上攻略/深圳親子遊/深圳好去處/深圳商場/海雅繽紛城/寶安區/深圳室內滑雪場】香港的夏天既炎熱又潮濕，不少人都會搵盡辦法降溫，而滑雪便是一個消暑好去處！近日有港媽分享深圳首個以東歐風格爲主題的「海昌·樂漫冰雪王國」，場內佔地約4萬呎，分為5大區域，當中設有3種不同長度的冰滑梯，以及多個打卡位，大人和小朋友都可以盡情玩！

深圳海昌樂漫冰雪王國｜佔地4萬呎設5大區域

港媽「豬仔包の開心日常」日前於Facebook專頁介紹深圳室內滑雪場「海昌·樂漫冰雪王國」，滑雪場位於海雅繽紛城內，是深圳首個以東歐風格為主題的室內滑雪場。海雅繽紛城是深圳寶安區的地標之一，是一個集購物、休閒、娛樂、文化、社交於一體的購物中心，不但有多間人氣商舖和餐廳外，也有多家國內外知名品牌進駐。

「海昌·樂漫冰雪王國」佔地面積約4萬平方呎，樓底約10米高，其分為5大主題區域，包括嘉年華派對、霧凇森林、冰川山脈、極地大陸，以及冰雪城堡。場內設施色彩繽紛，入口處及門口售票處已有嘉年華氣氛。入場前職員會提供雪服和鞋套，大家可以在暖區換上裝備後再進場。

深圳「海昌·樂漫冰雪王國」位於海雅繽紛城。（Facebook@豬仔包の開心日常授權圖片）

深圳海昌樂漫冰雪王國｜必玩冰雪滑梯 飄雪廣場睇漫天雪花

進場後，眼前的冰雪城堡已讓人置身於冰雪小鎮，不過最為吸引的是場內的5大遊玩設施，其中適合小朋友和大人遊玩的是「雪國列車」，車速較慢，如「BB過山車」一樣在路軌緩緩行駛。而「旋轉冰滑梯」則是最刺激的設施，滑梯分為3種不同強度及長度，而最高的滑梯因是充滿刺激感，吸引不少人排隊遊玩。而滑梯旁則是「雪國飛索」，不過港媽指可能因為平日時段，設施沒有開放。

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在最高的冰雪滑梯出口旁有一間雪屋，屋內設有「雪地轉轉」的遊戲。小朋友會坐在「輪軚水泡」上，職員啟動裝置後「輪軚水泡」便開始慢慢旋轉，不時亦會「轉吓停吓」。設施最為好玩的是小朋友會因為地面有高低差而相撞，港媽形容好玩程度讓小朋友「唔肯走」。最後就是在雪屋旁的「旋轉木馬」，「旋轉木馬」讓人以為是打卡位，原來小朋友坐定後，職員便會啟動設施，大家可以在木馬上欣賞滑雪場上各個充滿東歐風的遊樂設施。

滑雪場當然不少得飄雪！場內有一個「飄雪廣場」，雪花飄滿四周，彷如置身雪國，非常浪漫，一家大小可以盡情打卡！

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深圳海昌樂漫冰雪王國｜場內-5度 港媽提醒注意保暖

港媽指滑雪場不算太，但小朋友可以在90分鐘內體驗所有設施，家長也可以一起玩！她亦提醒場內溫度只有-5度，要保暖的話，除了準備手套和耳罩外，她建議可穿上長袖衫褲後，再穿雪服。手套和耳罩可現場購買或自備。

深圳海昌·樂漫冰雪王國（海雅店）
地址：深圳市寶安區新安湖社區建安一路99號海雅廣場4層L430號商鋪
交通 : 深圳地下鐵12號線新安公園站C1 出口步行820米或轉穿梭巴士
營業時間：週一至週日10:00-22:00
預訂連結【按此

圖文獲「豬仔包の開心日常」授權轉載

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