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反恐首案｜陪審團須考慮是否接納　未落實計劃日期地點串謀已成形

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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法官今日於高等法院引導陪審團。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，法官今（19日）於高等法院引導陪審團。法官總結控辯雙方立場指，控方指住使未落實計劃的日期地點，有用炸彈和槍的計劃代表串謀已有雛形，被告爆竊大學實驗室及「行山」等行為是為了令串謀付諸實行；辯方則指12月3日始落實計劃的日期地點而有串謀。

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7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

法官張慧玲總結控辯雙方立場，控方指在11月3日成立的「行山討論區」群組，討論了用炸彈和槍對付警察，即使殺警計劃的日期地點尚未落實，串謀已有雛形。辯方則認為，計劃的日期地點最早於12月3日松記會面始落實，當日才有串謀，陪審團只須考慮被告在12月3日後的言行，以判斷被告有否參與串謀；代表被告張銘裕的辯方更認為在12月8日黃獲悉計劃細節後串謀才出現。

法官續指，控方說法是被告爆竊大學實驗室和「行山」試槍和炸彈等行為，均是為了令串謀付諸實行而做。

法官指，陪審團須裁斷在計劃落實前是否已有串謀，如接納控方說法，則可考慮被告在落實前的言行，如不接納則毋須考慮。法官另提醒陪審團，被告知悉串謀不代表同意串謀，須小心考慮。

聆訊明（20日）續。

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記者：陳曉欣

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