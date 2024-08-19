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反獨促統｜中央統戰部部長石泰峰周二出席「促統大會」　統促會：國家重視港一國兩制地位

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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中國和平統一促進會香港總會今日舉行記者會。（港台截圖）

全球華僑華人促進中國和平統一大會明天於本港舉行，全國政協常委、香港統促會會長姚志勝今日（19日）指，中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰將會出席並致辭，中央統戰部副部長陳小江、林銳、中聯辦主任鄭雁雄、行政長官李家超等亦會出席，加上來自全球超過50個國家和地區的華僑華人、愛國社團代表，合共將有約1200人參加。

大會由中國和平統一促進會香港總會主辦，主辦方今日（19日）舉行記者會，姚志勝表示，今次是繼2010年後，香港再次舉辦全球華僑華人促進中國和平統一大會，主題為「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」。他說，在台海局勢充斥不穩定、不確定因素下，香港舉辦今次大會，集合全球華人反「獨」力量大聲正告，無論誰人上任台灣地區領導人，都不會改變台灣是中國的台灣的歷史事實，不會改變祖國大陸完成統一大業的堅定意志和強大能力。

香港統促會執行會長陳亨利指，舉辦過兩次大會的城市，包括首個海外促統組織誕生地華盛頓、曼谷、約翰尼斯堡和香港，其中只有香港是中國城市，「充分顯示國家高度肯定，以及重視香港一國兩制垂範之地的地位，以及反獨、促統兩岸交流當中的關鍵角色。」

新黨主席吳成典會致辭

香港統促總會榮譽會長邱偉銘指，李家超、鄭雁雄、新黨主席吳成典、全美反「獨」促統聯盟主席梁冠軍亦會在會上先後致辭。此外，來自中央台辦、中央港澳辦、澳門、北美洲、亞洲、非洲、歐洲、拉丁美洲和大洋洲的10多名代表將會進行主旨發言，隨後大會安排香港青年代表宣讀《香港宣言·2024》，全國政協常委、香港統促總會監事長林建岳會致謝辭。

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