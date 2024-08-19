MIRROR成員丨邱士縉與Team Stanley齊慶生　「大表哥」Stanley被問何時娶李炘頤

▲ MIRROR成員「大表哥」邱士縉出席fans club籌辦的《Stanleyholic》生日活動。

明天（8月20日）是MIRROR成員「大表哥」邱士縉（Stanley）生日，他於昨日（8月18日）出席由fans club籌辦的《Stanleyholic》生日活動，與200名幸運Team Stanley（TS）提早慶生，向來擅長搞氣氛的Stanley全程有求必應，令現場笑聲不斷。



Stanley對上一次跟TS聚會，已經是五年前剛出道之時，但昨日Stanley見到一眾TS，即回想起當日點滴，更說：「仲記得第一次喺觀塘搞，scale冇咁大，睇見而家開始愈來愈壯大，愈來愈多人，自己就愈感動，亦都多謝admin一直以嚟嘅陪伴同努力，佢哋嘅用心係冇白費。」

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▲ 邱士縉《Stanleyholic》生日活動。

披露未來工作項目

當被問到今年的生日目標，Stanley即道：「我一直都想做好每一件事，因為每個機會都好難得，大家喜歡我，好多時都係因為我啲戲劇作品或者歌曲作品，希望可以做好每一件作品去報答大家。」

席間，Stanley更率先披露即將問世的歌影視工作項目，分享道：「最近拍緊劇，應該好快出街過程都好玩，亦都係一個新嘗試，到時都有首歌唱下，之前聽過demo都覺得幾感動，而且班底亦係好喜歡嘅，至於有冇機會唱live俾大家聽就唔知喇！另外亦拍緊電影，不過暫時唔可以透露住，遲啲大家就知道。」

▲ 邱士縉《Stanleyholic》生日活動。

大玩互動遊戲

對於Stanley的每一個作品，TS當然都會瞓身支持，同時亦希望得到外間的認同，所以當被問到假如有日Stanley得到演員獎項，他會怎樣跟一眾喜愛他的TS慶祝呢？Stanley即認真回答，道：「咁又搞返個好似而家咁嘅慶功宴啦！我擺個獎喺度，大家可以到時一齊拎嚟影相，到時擺中式，要有龍、鳳背景嘅茶樓做布景。」



在切過蛋糕慶祝過後，Stanley就與一眾TS大玩互動遊戲，過程中更自爆沖涼時先洗身，並即時真人示範，令到TS陷入失控尖叫狀態。隨後去到Q&A環節，TS亦提出了不少尖銳問題。

▲ 邱士縉《Stanleyholic》生日活動。

被問與李炘頤何時結婚

第一位fans問Stanley何時與女友李炘頤（Alina）拉埋天窗，他聽後即說：「一嚟就咁尖銳，我諗過多一陣，出年都未住，但我哋兩個都係向住呢個目標進發嘅，都多謝大家祝福我。」

第二位婆婆TS則要求Stanley做她的契仔，Stanley聞言即興奮道：「我有契媽喇！發達喇！我入行咁耐就係想有契媽！」至於第三位TS則希望Stanley欣賞她的畫作，原來她畫了Stanley過去演出過的角色，Stanley看到也十分喜歡，更為她的畫冊簽署留念，這位TS達成心願也喜極而泣呢！

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Stanley深情告白

互動過後，Stanley也向一眾TS回禮，獻唱新歌《Drunk in Love》，期間他更走到台下與一眾TS握手，掀起了整個活動的高潮。去到活動的尾聲，Stanley深情地向TS告白，道：「我好開心擁有你哋支持我之外，每一次聽所有人講TS都係好乖好有禮貌，呢個係我非常開心同proud嘅一件事，證明大家創造咗一個有愛、互相幫助嘅vibe。」

他續指：「好多時我會自己心裡面諗，你哋出嚟應援，如果係令到你哋好辛苦要日曬雨淋，又或者係好困難嘅，我就會覺得不如算啦，寧願嗰個moment冇你哋支持，心裡支持就夠，所以我好開心在於每一次聽到所有嘅comment都係好positive，所以真係好多謝大家，因為我哋係一體，你哋某程度上代表咗我，我某程度上又代表咗大家，所以好多謝大家咁有愛，大家繼續將我嘅理念：散播歡樂散播愛俾大家，同時繼續支持我，同時繼續愛身邊嘅人。」在Stanley的深情剖白後，《Stanleyholic》生日活動也就圓滿結束。

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