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食用安全｜180蚊食鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比　男食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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￥166吃老鴨麵驚見黑色「異形」惡臭無比，食客咬爆狂嘔：腐爛老鼠！

【老鴨麵／老鼠／下水道臭味／腐臭異物／嘔吐／黑汁／食用安全】近日有一名內地網民爆料，指在江蘇蘇州一間麵店花人民幣166元（約港幣180元）吃了一碗老鴨面，結果竟吃出疑似老鼠的腐臭異物，且伴有濃稠黑水，令事主當場狂嘔。姑蘇區市場監督管理局回應指，該事件正進行調查處理。

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吃鴨麵驚見腐臭黑色異物

綜合內地媒體報道，一名吳姓網民11日爆料，稱日前在蘇州一間麵店吃麵，一行4人點了4碗麵，埋單共704元，其中老鴨麵是166元（人民幣，下同）一碗。在吃老鴨麵期間，他見到湯内有一塊物體，呈肉的顔色；他起初以為是鴨腿，詎料咬了一口之後竟「爆汁」，他形容是濃稠的黑汁，有極其腐爛的腐臭味。

因為老鴨是滷過的，我在想是不是調料或者說是什麽肉掉下來的，我就放在嘴裡吃，咬開的時候它就爆汁，裡面有黑色的汁水，染得我全嘴都是黑色的汁水，搞得整個屋裡都是臭的，它就是一股下水道臭味。

吳男指出，事發當時涉事店家老闆第一時間不是道歉，而是直接辯解自己店内絕對乾净衛生，更試圖將異物藏起來。隨後吳男報警，經涉事店家與警察協調後，店家的解決方案，就是將出事的那碗鴨麵免收費。

惟吳男一行人卻認為受到侮辱，並當場拒絕賠償，要求公開店內閉路電視片段，並要求調查食品安全問題、檢測異物到底是甚麽。涉事店家則稱，男子所坐的位置剛好處於監控盲點，且其背朝監控鏡頭，強調製麵過程沒有問題，最後亦無提供閉路電視片段。

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更多相關報道：食用安全｜台中連鎖茶飲店爆食安風波　飲珍珠紅茶「吃到蜥蜴」　女子崩潰：半隻食落肚

官方回應：未驗出鼠源性等其它動物源性成分

對此，姑蘇區市場監督管理局14日發布通告稱，收到投訴後已立即展開調查，並將雙方各自保留的食物樣本送往檢測。經測試後，所有樣本均驗出鴨源性成分，未驗出鼠源性等其它動物源性成分。

不過通報也提到，在消費者提供的樣本中，發現有一個尖銳的異狀物。經專家研判，消費者反映鴨腿咬開後出現黑汁和惡臭的情況，正是因為此異物沒入鴨腿，造成的內部肌肉組織感染所致；而商家在加工製作過程中並未發現。而涉事食店及食客事後已達成和解。

網民直呼噁心

事件曝光後引起大量網民熱議，紛紛直呼噁心，「十倍賠償也沒辦法過去...我光看照片都精神重創」、「今天看異形奪命艦沒噁心到我，刷到這個噁心到我了」、「按理説新鮮的一起滷了老鼠也不至於臭成這樣，感覺這種程度的腐敗，那這隻鴨應該也放了好久好久了不是」。

更多網民留言請看：

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