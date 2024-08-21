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超市大搜查｜《LDK》 2024上半年61款推薦面膜出爐　27款A級高效保濕最平$5片

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【面膜／護膚／保濕／修護毛孔／抗衰老／LDK／超市大搜查／消委會】不少人會使用面膜，為皮膚進行保濕、修護臉部肌膚。日本雜誌《LDK》近日以3大標準整合出2024年上旬的61款推薦面膜，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最強的款式，當中包括MEDIHEAL、RISM、KOSÉ Clear Turn、LuLuLun等人氣品牌，其中一款獲高評分的7片裝僅售399日圓（約57港元，平均每片3元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測各款面膜

《LDK》指出，面膜作為一種皮膚護理產品，通常具有保濕、抗衰老、縮小毛孔等幫助修護臉部肌膚的功效，達到滋潤及護理臉部肌膚的效果。

《LDK》以3大標準評測各款面膜：

  • 保濕力：按照製造商建議一般使用時間，把面膜敷在手臂上30分鐘後，再透過專業儀器測量皮膚含水量。
  • 成分：由護膚品專家檢查成分標籤，針對產品是否含有美白、抗炎、保濕物質等成分進行評分。
  • 使用感：由多名受測者在實際使用面膜後，針對面膜的黏性、精華質地、附著力、氣味等多方面進行評分。

2024年上旬61款推薦面膜

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評測結果顯示，「MEDIHEAL CICA Dermaplus Mask」、「MEDIHEAL Green Tangerine Dermaplus Mask」、「RISM 深層保濕面膜（紅色）」、「ByUR Green Wonder Aqua Serum Mask」及「Quality 1st BEST VC100 高濃度維他命C 視黃醇抗老修護面膜」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為1540日圓（1包10片裝，約82.3港元）、1540日圓（1包10片裝，約82.3港元）、198日圓（1包單片裝，約10.5港元）、1480日圓（1盒4片裝，約79港元）及2420日圓（1盒20片裝，約129.3港元）。

「MEDIHEAL CICA Dermaplus Mask」在3項測試上均獲得4至5分。《LDK》指出，產品物料柔軟順滑，能夠輕易緊貼在臉部輪廓，為臉部大部份位置進行保濕和肌膚修護；護膚品專家發現產品含有8種玻尿酸成分，有助深層滋潤肌膚；受測者亦表示，使用產品時能感覺到產品的豐富保濕效果，而且貼在臉上時感覺清爽又不黏笠。

「MEDIHEAL Green Tangerine Dermaplus Mask」在3項測試上均獲得4.5至5分。《LDK》指出，產品同樣具有高效保濕效果，同時具有明顯修護肌膚的效果，測試後發現受測者的皺紋變得較平滑；護膚品專家發現，產品同樣具有8種玻尿酸成分，有效為肌膚帶來深層滋潤，適合用於妝前護膚。

「RISM 深層保濕面膜（紅色）」在3項測試上均獲得4至5分。《LDK》指出，產品建議使用時間為5分鐘，經測試後發現短短5分鐘就能為皮膚進行深層保濕，而且保濕效果非常持久；護膚品專家發現，產品含有多種護膚成分，例如美白成分、抗衰老成分等，能夠為皮膚進行全方位的修護效果。

「ByUR Green Wonder Aqua Serum Mask」在3項測試上均獲得4至5分。《LDK》指出，產品以植物萃取液代替常見的水性保濕成分，達到高效保濕效果；護膚品專家補充指，該植物萃取液主要來自茶樹，常見於天然皮膚護理產品中，故產品不具有人工成分也不容易造成皮膚敏感。

「Quality 1st BEST VC100 高濃度維他命C 視黃醇抗老修護面膜」在3項測試上均獲得4.5至5分。《LDK》指出產品具有多種高效保濕成分，而且產品能覆蓋到眼部周圍，有助修護該位置的肌膚、撫平眼紋；護膚品專家補充，產品含有菸鹼醯胺和6種神經醯胺，有效為肌膚進行深層保濕，同時含有抗衰老成分「視黃醇」，為皮膚補充所需營養，解決皮膚乾燥和暗淡的問題。

至於27款獲A級評分的產品中，「KOSÉ Clear Turn 痘痘粗糙肌膚護理面膜」只售399日圓（1包7片裝，約21港元，每片約5元），性價比甚高。

同場加映：

超市大搜查｜防腐劑MIT可致敏　消委會及水中銀力薦25款無毒面膜+《LDK》推薦50款保濕面膜

25款無毒面膜安全名單

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50款保濕面膜高分名單

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