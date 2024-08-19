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COLLAR成員｜男團FINALLY奪Ivy So第一次　M.I.C玩命竟敢與女神有親密舉動【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

男團FINALLY推出新歌《樓下的貓》，並由COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）由MV女主角！

出道兩年、由小薯茄成員組成的男團FINALLY，成員包括第一隊長Chorus（程人富）、第二隊長JPG（阿J）、第三隊長Fatman（肥蚊）和隊員M.I.C（朱Mic），繼去年首度勇闖樂壇，推出第一首單曲《終於出歌》後大獲迴響，今年再接再勵，與製作人Nic Tsui再度合作，包辦監製和作曲，阿檸填詞，推出第二首抒情單曲《樓下的貓》！

此外，更邀請得人氣女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）擔任MV女主角，這是Ivy首次演出COLLAR以外的歌手的MV，FINALLY四子均表示：「非常興奮！」

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FINALLY是幸福流浪貓？！

FINALLY的MV極具故事性，四子在戲中飾演流浪貓，在街頭四處討女孩子歡心。一般的流浪貓都很可憐，但FINALLY則指他們演的是幸福的流浪貓！

他們說：「我哋同貓嘅共通點就係可愛、高竇、討人喜歡，而流浪貓嘅比喻就好似FINALLY勇闖樂壇，每次我哋出席公開活動，其他歌手嘅fans都會好落力為我哋打氣，令我哋覺得自己好似流浪貓，有唔同嘅人愛錫我哋、餵我哋食嘢，甚至比家貓更幸福，而我哋亦都好享受呢種關係！」

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出情歌為滿足「終粉」

繼玩味十足的《終於出歌》後，為何會推出情歌《樓下的貓》，第一隊長Chorus指：「其實係終粉（FINALLY粉絲）覺得我哋唱歌全是感情，沒有技術，為咗令我哋嘅感情可以發揮到最好，我哋就決定出一首R&B嘅情歌，唱出所有感謝，滿足終粉！」

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Ivy So一口答應演出

新歌歌詞中提到不少女神的名字，FINALLY成員一致認為MV都需要一位女神級的女主角，而在擬定人選時，毫無懸念一致決定人選為Ivy，並乘機借此自肥！

首次擔演其他歌手MV女主角的Ivy笑說：「之前同COLLAR隊友上小薯茄節目時，已經有合作過，那時同M.I.C有些淵源，一直都覺得FINALLY好搞笑，冇諗到佢哋會出抒情歌。第一次聽到《樓下的貓》時，覺得曲風很新鮮，加上我都好鍾意提攜樂壇後輩，所以我一口答應！」

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Ivy So與M.I.C.有親密行為

講到Ivy與M.I.C.在MV中有有親密行為，3位隊長Chorus、JPG、Fatman都恨得牙癢癢！

JPG說：「我哋有舉手同導演自薦，但失敗咗，咁唯有自行係戲外『加戲』，多啲同Ivy傾計！」Fatman則指：「Ivy好專業，即使我哋用好熾熱眼神望住作，佢都好努力同我哋演戲，仲讚我哋可愛！」

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