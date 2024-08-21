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癌症殺手｜ 35歲男與同事常吃1食物 僅自己罹患末期癌 醫生揭1關鍵原因

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【癌症／排骨飯／飲食／末期癌／大腸癌／健康／醫生】癌症與生活習慣息息相關！台灣一名35歲男子平日經常與同事食排骨飯盒，甚少食蔬菜，收工後偶爾亦會聚餐食燒烤。直到某日，他開始出現血便，求醫驚悉患上末期大腸癌且已轉移，令他難以接受，嘆問：「大家都這樣吃，為何只有我罹癌？」醫生表示，人體每日都會產生極小量癌細胞，惟患病成因與1誘因極具關係，亦與生活上4大成因息息相關。

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Healthy Life
Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生近日於健康節目《小宇宙大爆發》，分享上述病例，指該名男子平日因工作原因經常與同事一同吃排骨飯盒，飯盒中的蔬菜又一向較少，因此蔬果攝取量不多，加上平日偶爾加班到很晚，經常久坐亦沒有時間做運動，下班後又可能與朋友吃燒烤，某日開始出現血便。

初時他以為患上痔瘡未有在意，直到2個月過去後，友人發現他的臉色越來越蒼白，他聞言才驚覺不妥求醫，結果確診患上末期大腸癌，癌細胞已轉移肝臟。

1誘因成患癌關鍵

由於平日飲食與同事們相近，男子對此難以接受，不解問醫生為何其他人都沒事，只有他患病，醫生對此解釋：

「你可能在這種情況下，飲食生活習慣不對，（導致）免疫力低下而不自知，身上生產的癌細胞就變成了一個腫瘤。」

患上癌症4大成因

劉醫生強調指，其實使用精準醫療進行循環腫瘤細胞 （Circulating Tumor Cell,CTC）進行檢查，便會發現即使沒有癌症的病人，體內每日亦會產生一些癌細胞，但為何部分人會中招、部分人卻無事，卻與以下4大成因息息相關：

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久坐不動恐增患癌風險

同時醫生引用澳洲研究指出，人體坐著時下半身循環會變慢，因此「坐1小時等於抽1支煙」，而工作時久座不動，身體容易累積大量自由基：

「你的骨盆腔下肢循環，包括腹腔，靜脈容易擴張，乳酸容易堆積」

而乳酸是一種極酸的代謝物質，可刺激癌細胞生長；此外他亦強調表，過去曾有研究發現，經常久坐的人去抽血驗發炎指數及自由基時，數值都極高，而這2者對於癌細胞生成都有著密切關係。

同場加映：大腸癌6大徵狀

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同場加映：大腸癌8大高危人士

 

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