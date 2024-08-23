癌症殺手｜女子疑每朝1習慣致患子宮內膜癌　醫生教3招排毒9個月不藥而癒

【致癌／防癌／雙酚A／BPA／塑化劑／外賣／子宮內膜癌】日常生活中暗藏很多致癌陷阱，常吃外賣人士要小心！一名女子確診子宮內膜癌後求醫，遵從醫囑用３招排毒，９個月居然不藥而癒。有醫生指出，女子患癌成因，很有可能與一般都市人的日常飲食習慣有關。

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體內塑化劑超標 疑常吃外賣惹禍

台灣營養醫學專家劉博仁醫生早前在當地健康節目《健康晚點名》分享病例，指一名年輕女士前年確診子宮內膜癌後來求診，當時女病人已經做了３次子宮切片測試，全部結果皆呈陽性。為免癌細胞轉移，女病人的主診醫生建議她考慮做子宮切除手術。女病人為了日後生育，故此向劉醫生求醫，以尋求其他療法。劉醫生為女病人做檢查，發現她體內塑化劑指數非常高，尤其是體內雙酚A（又稱BPA）水平，故此醫生懷疑她是否日常工作上經常會接觸到一些熱感應紙等，因而吸入很多致癌物。

扉3招排毒9個月告別癌症

後來劉醫生得悉女病人每天有喝咖啡的習慣，每天都會外賣咖啡或中午時分外賣熱湯。他懷疑是紙杯內的熱塗層遇熱時釋出BPA，加上她平日午餐外賣熱湯時，餐廳通常會用膠袋承載熱湯外賣。所以在不知不覺間攝入過多的塑化劑致癌。

劉醫生建議女病人除了定期覆診，日常生活中亦需要改變習慣，如改變不愛吃蔬菜和喝水的習慣，促進排毒和增強免疫力。

1. 大量吃蔬菜，尤其是十字花科蔬菜

2. 每天要喝至少2500毫升以上的水

3. 每天要做運動，浸浴流汗，促進全身血液流動

女病人遵從劉醫生建議，半年後再做檢查，發現體內塑化劑已被排清。3個月後再做子宮切片手術，驚訝發現「癌細胞通通不見了」。劉醫生指，該名女病人後來更成功懷孕。他總括出有5大超級防癌食物可以多吃：

5大超級防癌食物















養生防癌6大健康建議

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10種天然「超級食物」

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