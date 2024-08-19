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巴黎奧運丨全紅嬋奪金後曾質疑「是否不對」　對隊友陳芋汐咁評價

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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【全紅嬋／陳芋汐／跳水奧運冠軍／巴黎奧運／女子10米跳台／央視】連續兩屆於奧運跳水10米跳台奪金，現年17歲的全紅嬋早前回國後，接受央視《面對面》訪談時首吐心聲，對於自己連續拿兩屆金牌「沒有特別開心」；而與隊友陳芋汐之間的競爭，她則表示「陳芋汐也很辛苦」。

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自14歲於東京奧運一跳奪金成名，現年17歲的全紅嬋，在今屆巴黎奧運繼續大放異彩，於女子10米跳台及女子雙人10米跳台的賽事中摘金，成為中國史上最年輕的三金得主。對於成為兩屆奧運的跳水金牌得主，她近日接受央視《面對面》訪問時便稱，曾質疑「是否不對」:

我肯定知道她（陳芋汐）也是很辛苦，我拿了是不是不對，我那個時候就在想。上一屆也是我拿，這一屆也是我拿，所以我拿了之後沒有特別開心。

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對於外界經常將她與隊友陳芋汐比較，全紅嬋坦言備賽過程中，大家都付出了許多，直言:

我們哪一個人得了（金牌）就等於自己也得了，因為都是中國的，誰得不重要。

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而對於「天才少女」的稱號，全紅嬋則指把訓練做好了那一刻才是天才，天才也沒有他們所說的這麼簡單。

其實這裡的每個運動員都很刻苦，我也可以稱他們為每一位都是天才。

同場加映: 巴黎奧運︱陳芋汐含淚與金牌擦肩　周身傷患貼滿繃帶　賽前生理期兼傷患表現失準

自巴黎奧運後人氣翻漲，全紅嬋對於大眾的喜愛儘管十分感激，但亦坦言 :

希望以正常人對待，我不想這麼多人圍著我。心態挺好的，還活著就行。

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