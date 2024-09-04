卵巢囊腫｜月經前一日狂瀉10次揭長6cm卵巢囊腫　女生後悔小看1徵兆：以為正常

▲ 一名台灣女生因為月經前嚴重腹瀉求醫，結果發現長出6cm大的卵巢囊腫。

【月經／經痛／腹瀉／卵巢囊腫／婦科疾病】不少女生都會在月經前後感到不適，甚至出現小腹脹痛、腹瀉等症狀，一旦情況嚴重切記求醫檢查清楚！台灣一名女生在月經前突然嚴重肚瀉10次，翌日又肚瀉6次，結果求醫後發現長出6cm的卵巢囊腫，且在醫生提醒下才發覺自己忽略一個徵兆。

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事主早前在社交平台Dcard發文，表示自己以往來月經的第一天都會腹瀉，所以最初以為這次亦是受月經影響。但由於她過往的腹瀉次數都在5次以內，而這次情況除了較為嚴重之餘，亦是首次在月經前便出現腹瀉，於是決定求醫接受檢查。

在婦產科照超聲波後，醫生隨即詢問她是否有覺得小腹脹痛，她如實回答「覺得有一點悶痛」，但亦表示因為自己比較能忍痛，所以在感覺上有可能出現偏差。醫生告知她，在其體內有6cm大小的囊腫，體積並不算小，並再次追問「真的沒感覺肚子有脹痛嗎」 ，令她頓感晴天霹靂，崩潰表示「我真的沒感覺，我以為是月經來前的經痛」。

之後醫生亦向事主解釋，其實月經期間腹瀉是正常現象，不正常的是囊腫，著她月經結束再覆診接受檢查，若囊腫變小，代表可能只是月經造成囊腫；但如果囊腫變大，就需要進一步處理。

事主在文末認真反省，指自己冷靜下來之後「開始感謝我拉肚子，不然我沒事不會來看醫生 ......因為我查網路文章，發現大家都會月經來拉肚子，我想說我這樣是跟大家一樣很正常」，並表示「健康的錢不能省」，慶幸自己最終選擇求醫，才能發現問題。

帖文發布後引來不少女網民留言，紛紛安慰事主別怕，亦有不少人分享自身經歷。

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5種卵巢囊腫+4大徵狀

對於卵巢腫瘤的風險，本港婦產科醫生方秀儀早前接受訪問時曾表示，大部分卵巢腫瘤屬良性，多數發生於生育年齡的婦女身上，但青春期前的女生或更年期後的婦女也有機會出現。她續指，卵巢囊腫大致分為以下5種︰

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而且，大部分都可以沒有任何徵狀，令患者難以察覺，但亦有機會出現4大徵狀，女性可多加注意：

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