師傅愛你丨七仙羽教如何知有否被邪靈纏身　七師傳教驅鬼破邪方法

▲ 七師傅講鬼最怕甚麼及傳授破邪方法。

玄學家七仙羽（七師傅）有人覺得她是「神棍」，另一方面亦有人覺得她有道行。不過無論如何，七仙羽肯定是本地最具人氣的玄學家之一。

在農曆七月，七師傅在個人社交平台上載一段片，影片有一個黑色的水杯自己移動，七師傅因為有一位客人遇靈異事找她幫忙，她聲稱：「這個視頻內，好明顯有猛鬼，而且靈力魔力非常强的猛鬼，能夠令到物件移動的鬼，肯定是猛鬼而且不止一丶二隻。客戶E生急call話見到鬼，而且物件丶水杯自己動，好驚。」

七師傅指這位客人要：「要來佛堂驅邪丶並教他日夜必須穿符衣丶家中周圍貼結界咒封閉鬼丶維度空間調頻丶燒衣....」

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七師傅教如何分辨撞邪

同時，七師傅在帖文講萬一「被鬼搞」會有何徵狀，寫道：

🙏被鬼搞的症狀 被鬼或邪術侵，一般先攻擊你肌肉筋腱，

包括各類痛症、發炎、各類瘡、經常傷風感冒症狀、頭暈無力、無精氣神丶

讓人突然睡著丶好似發夢丶迷迷糊糊丶記憶差丶陽氣不足冇力...

▲ 七師傅

七仙羽傳授驅鬼方法

然後，七師傅再講鬼害怕甚麼，寫道：

鬼怕這些：

怕佛經丶怕刀丶剪刀丶針丶火丶大風丶粗口丶過海丶反光物(圓鏡及凹圓鏡可抽走邪術）丶金屬（特別是銅）、怕雷、海鹽、薰衣草、柑橘味、不斷強烈流動的風扇(大牛角扇)、播放梵音佛經丶怕愛(善良的慈悲心)。

▲ 七師傅

最後，七師傅傳授破邪的方法，指：

破邪方法： 多唸心經或六字大明咒，嗡嘛呢叭咩吽丶

多吃柑橘類食物、菠菜丶西蘭花丶南瓜丶飲薰衣草茶丶吃維他命C丶做運動丶曬太陽丶想的事情正面(鬼是負面的，只要你想的事情非常正面開朗，鬼的負能量就發揮不出力量丶所有衣服

放些海鹽一起清洗、或滾水煮，破壞該物件令鬼魂走、多拿著鏡照向鬼（圓鏡，凹圓鏡都可以，凹的效果更強），鬼力會減弱丶睡覺時身上放銅片丶穿符衣丶保持空氣流通，因為鬼及邪術喜歡密閉空間，不喜歡空氣流通丶鬼喜歡接近身體差丶心態負面(想不通丶妒忌、仇恨、報復丶憎惡、怨恨的人)丶鬼喜歡附在完整的衣服上，如衣服，袋有破洞，鬼就不喜歡附丶討厭薰衣草及鼠尾草味，多用薰衣草鼠尾草。

如有曱甴走入屋，多為邪術鬼魂的載體，不能讓其入屋，馬上捉住扔出室外，並唸經六字大明咒。

至於是否真的如此，則不得而知。

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