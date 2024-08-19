英皇娛樂概念店0 e:ffect開幕　半百位藝人撐場逼爆舖

▲ 眾人在英皇娛樂概念店0 e:ffect大合照。

英皇娛樂為慶祝成立25周年，英皇娛樂（EEG）以玩轉「EEG」成為「EGG（蛋）」的概念，於銅鑼灣羅素街開設期間限定概念店（Retailtainment Hub） - 「0 e:ffect」。

概念店在日前舉行開幕禮，英皇集團主席楊受成與霍汶希（Mani）同時更為7、8月生日的李幸倪（Gin Lee）、歐陽震華、溫碧霞（Irene）、李靖筠（Gladys）及黃明德（Dark）慶祝生日。

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▲ 楊受成與霍汶希為7、8月生日藝人慶生。

每層設特別主題

英皇旗下藝人衛詩雅（Michelle）、鄧小巧、許靖韻（Angela）、楊天宇（Angus）、艾妮（Elly）、黎展峰（Andy）、洪助昇（Aiden）、郭思（Suey）、劉若寶（Polly）、黎峻（Kenneth）、曾傲棐（Arvin）、樂隊SULIS、樂隊LOCKSMITHS及海兒（Hedy）均有出席，場面墟冚。

樓高3層的概念店佔地逾6千平方尺，每層均設有特別主題，如地下門外的「音樂直播專區」靈感來自日韓的可視廣播，在開Live的同時亦能與粉絲及行人互動，觀眾除收看網上直播，亦可以同時在羅素街駐足觀看。

▲ 老闆楊受成。

捐贈慈善團體

開幕當日，Dark、Andy、SULIS及LOCKSMITHS更率先走進直播間，來一場busking，隨即引來大批途人圍觀，氣氛熱鬧。

此外，「歌手們的衣帽間」打卡位設有容祖兒、Twins及張敬軒的演唱會主題corner、與Snapio合作的韓式四格自拍亭，可以跟逾40位英皇藝人的相框合照、獨家引入最新的「全息投影（Holographic）」技術，可以與祖兒、Twins、軒仔及Gin Lee拍攝動態照片。

一樓的期間限定店，售賣各款設計精美的藝人周邊產品、軒仔、Twins及Gin Lee的獨家黑膠唱片亦獨家率先發售及「冤枉娛樂」主題產品等；二樓則售賣藝人的二手服飾。

「0 e:ffect」項目全部收益扣除成本後，將會捐贈予關護長者協會、杜葉錫恩教育基金及路向四肢傷殘人士協會慈善團體。

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