體育發展丨民建聯倡推電子運動消費券　促檢討及優化精英運動員資助機制

▲ 民建聯促盡快公布體育總會管治檢討報告。（戴朗希攝）

港隊在巴黎奧運奪下兩金兩銅，民建聯問卷調查發現，三成半市民認為最會降低運動意慾的因素是沒時間，13.5%認為是沒場地。民建聯促政府加快興建永久康體場地和引入簡約體育設施，例如氣膜體育館或天幕式體育場地。

民建聯在7月25至8月14日，以電話隨機抽樣訪問方式，成功訪問了471位12歲或以上的香港居民。調查發現，在過去一年，近八成受訪市民平均每星期都會做運動，當中，兩成半市民表示，通常會做5次或以上運動。

體育設施方面，調查顯示，近兩成受訪者最想增設羽毛球場館（19.7%），其次是游泳池（14.3%），8.4%想增設劍擊館。民建聯希望政府針對市民需要增建更多綜合體育館和游泳池。

促盡快公布體育總會管治檢討報告

香港運動員的收入備受關注，民建聯民政及文體事務發言人鄭泳舜促檢討體院現時「精英訓練資助」之下各級選動員的資助和津貼金額，特別是可以研究調整「精英丙」及「成年隊」運動員類別的資助金額及年期。

前港隊空手道代表李振豪則指，現時運動員待遇已有進步，自己2011年成為全職運動員，當時資助起步金額僅4000多元，且很難取得宿位。

鄭泳舜又鼓勵商界參與專項運動的贊助，例如透過投資及捐款（隊伍冠名），支援體育總會或地區體育會組織比賽隊伍、培訓班；又建議政府、公營機構或商界從精英運動員中物色人選，招聘他們為機構代言人，以增加運動員收入。

體育總會管治方面，鄭泳舜表示希望港協暨奧委會盡快公布相關檢討報告，他認為，最重要是建立一套健全和開放透明的選拔準則及上訴機制，創造公平的環境。

倡提高「M」品牌資助申請門檻

另外，民建聯提議重新檢視大型體育活動「M」品牌資助計劃的審批及監管機制，例如提高申請門檻，要求主辦方預留一筆資金作周轉，確保舉辦賽事的單位有一定財政營運能力，可以應付突發需要。

民建聯的問卷調查亦發現約六成市民贊成政府推出電子運動消費券，資助市民多做運動。民建聯認為政府可參考醫療券的做法，推出電子運動券，供市民用於支付政府或認可機構舉辦的康體活動或課程賽用，以及體育會的會費或活動報名費。

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